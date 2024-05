A partir desta terça-feira (14), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba retomará o reforço da vacinação anticovid nos 108 postos de saúde, para todos com 12 anos ou mais, que façam parte do público prioritário.

Desde o dia 17 de abril, a vacinação de reforço anticovid para pessoas que fazem parte do público prioritário com 12 anos ou mais havia sido interrompida, após a capital paranaense aplicar todas as doses que estavam disponíveis.

Os endereços e horários de vacinação em Curitiba podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Novas doses

Na sexta-feira (10), no período da tarde, a capital paranaense recebeu da Secretaria de Estado da Saúde, 21.025 doses da vacina. Na sexta (10) e nesta segunda-feira (13), as equipes de vacinadores recebem treinamento para aplicação do novo imunizante. Também nesta segunda-feira (13), as doses serão distribuídas em toda a rede municipal e a partir de terça-feira (14) estará disponível para a população pertencente ao grupo prioritário.

Esta remessa faz parte do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde da vacina Spikevax monovalente da Moderna, que foi atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5.

A nova vacina teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra Covid-19 que estavam sendo utilizadas até o momento.

Público prioritário para dose de reforço semestral da vacina anticovid

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias)

Imunocomprometidos com cinco anos ou mais

Público prioritário para dose de reforço anual da vacina anticovid

Trabalhadores da saúde

Pessoas em situação de rua

Pessoas com comorbidades com cinco anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente com cinco anos ou mais

Indígenas, ribeirinhos, quilombolas com cinco anos ou mais

Moradores e funcionários de instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privados de liberdade

Vacinas Baby

A secretaria informa ainda que as vacinas anticovid baby estão com estoques regularizados e continuam disponíveis em 107 unidades de saúde para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, conforme calendário nacional de vacinação. Confira os locais de aplicação no site Imuniza Já Curitiba.

Pediátrica

Indicada para pessoas de 5 a 11 anos que façam parte do público prioritário, a vacina anticovid pediátrica segue disponível nos seguintes locais:

Distrito Sanitário de Santa Felicidade

US Santa Felicidade

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Tingui

Rua Nicolau Salomão, 671 – Tingui

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário do Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário do Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Taiz Viviane Machado

Rua Gastão Natal Simone, 5 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Santa Rita

R. Adriana Ceres Zago Bueno, 1.350 – Tatuquara

