Queda brusca de temperatura deixa Curitiba em alerta nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja informando que parte do Paraná vai estar sob risco de queda de 5ºC a partir desta segunda-feira (13). O alerta é válido para praticamente todas as regiões do Paraná, inclusive na Região Metropolitana de Curitiba.

O alerta é válido a partir da madrugada desta segunda até quarta-feira (15). O motivo é o avanço de uma frente fria, que poderá provocar uma mudança no tempo depois de dias quentes. Depois da sequencia de calor, Curitiba pode ter máxima de apenas 19ºC na terça-feira (14), segundo o Simepar.

LEIA TAMBÉM:

>> MP abre ação contra maus-tratos de crianças e adolescentes em casa da FAS

>> Ex-policial condenada por homicídio é presa em Curitiba após oito anos do crime

Além disso, existe a possibilidade de chuva em Curitiba na segunda. A intensidade vai ser pequena, não deve passar de 2 milímetros (mm), mas com ventos de até 55 km/h. Na terça-feira (14), a chuva promete ser forte na capital, podendo bater 23mm.

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Luto Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara