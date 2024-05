Ex-policial condenada por homicídio é presa em Curitiba após oito anos do crime

A ex-policial civil Kátia das Graças Belo, condenada de matar a copeira Rosaira Miranda da Silva em uma festa em Curitiba, em 2016, terá que cumprir a pena de 18 anos e 9 meses de prisão. Kátia A irritação com o barulho teria motivado o disparo.

Kátia era policial civil, lotada no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), quando no dia 23 de dezembro de 2016, irritada com o barulho, disparou com a arma de fogo e o tiro atingiu a cabeça de Rosaira, que morreu seis dias depois. Em 2022, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aumentou a pena de 14 anos e 3 meses para 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem a possiblidade de defesa da vítima.

LEIA TAMBÉM:

>> MP abre ação contra maus-tratos de crianças e adolescentes em casa da FAS

>> Projeto no Paraná quer combater o uso de IA para produção de pornografia infantil

Após o julgamento, a defesa entrou com recurso para que a ex-policial aguardasse em liberdade, por se tratar de uma decisão em primeira instância. O cumprimento do mandado de prisão foi anexado pela Secretaria de Segurança Pública (SESP), neste sábado (11) ao processo.

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Luto Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara