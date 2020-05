Curitiba ultrapassou nesta quarta-feira (20), a marca de 900 casos confirmados de novo coronavírus, com 23 novos resultados positivos e o total atualizado de 902 pessoas infectadas com a covid-19, desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS), divulgado nesta tarde. Ainda conforme as informações da SMS, a capital não registrou novas mortes provocadas pela doença nos últimos dois dias.

Segundo o boletim, o número de pessoas que superou a doença também aumentou em comparação ao dia anterior, elevando para 658 a soma dos pacientes recuperados na cidade. Ainda há em Curitiba, outras 232 pessoas com suspeita da infecção e 1.834 casos já foram descartados.

Leitos de UTI

Curitiba tem hoje 72 pacientes internados com diagnóstico confirmado de covid-19, 34 deles estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e sete em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

A taxa de ocupação dos 207 leitos de UTI SUS, exclusivos para coronavírus e casos suspeitos em Curitiba, é de 47% nesta quarta-feira. Esses leitos fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes com sintoma ou que testaram positivo para doença. As unidades restantes, segundo a SMS, serão ativadas conforme a evolução dos casos.

Mortes confirmadas e suspeitas

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, além das 34 mortes confirmadas desde o dia 11 de março, outros 232 óbitos foram investigados: 229 foram descartados e outros três ainda aguardam o resultado dos exames.

Covid-19 em números

902 casos confirmados

658 recuperados

34 óbitos

1.834 casos descartados

232 casos em investigação

Coronavírus no Paraná

Com 136 novos casos e mais sete mortes, Paraná confirmou nesta quarta-feira (20) o registro de 2.616 casos e de 137 mortes por novo coronavírus. O elevado número de casos desta quarta-feira – o maior desde o início da pandemia – de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está relacionado à consolidação de dados de exames realizados em datas anteriores e não significa que “que o aumento de casos tenha ocorrido nas últimas 24 horas”.

Segundo a Sesa, as sete pessoas que morreram são três mulheres e quatro homens, que estavam internados em hospitais de diferentes regiões do estado. Uma das mulheres residia em Tamarana, tinha 38 anos e faleceu no dia 17. A outra era de Apucarana, tinha 60 anos e faleceu no dia 16. A terceira vítima da doença do sexo feminino era uma idosa de 80 anos, de Londrina, que também faleceu no dia 17.

Entre os homens, estão um morador de Sarandi, de 47 anos, que faleceu no dia 15, em Goiás e um paciente de Paraíso do Norte, de 69 anos, que veio a óbito no dia 19. Um idoso de 72 anos, de Francisco Beltrão, também não sobreviveu após contrair a covid-19 e faleceu no dia 19. A última vítima era um morador de Cascavel, de 86 anos, que morreu no dia 17.

Ainda segundo a atualização do boletim estadual, 191 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 51 há registro de óbito.

No Paraná, até esta quarta-feira, 20.044 casos já tinha sido descartados e outros 938 seguiam sob investigação. Ao todo, 1.608 pessoas são consideradas curadas da doença e já foram liberadas do isolamento pelas autoridades de saúde estaduais.

