Curitiba terá sexta-feira com temperatura variando até 15°C! Veja previsão

A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (21) indica um dia com muitas nuvens e temperaturas entre 13°C e 28°C, variando a amplitude térmica em até 15°C. Mesmo com a grande amplitude, o tempo mantém o padrão climático observado nos últimos dias na capital paranaense. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 90% ao longo do dia.

Em comparação com esta quinta-feira (20), os curitibanos sentirão uma pequena queda na temperatura mínima, que passará de 14°C para 13°C, enquanto a máxima terá leve elevação, subindo de 27°C para 28°C. O tempo em Curitiba continuará com muitas nuvens em todos os períodos do dia, mas sem previsão de chuva, diferente do padrão que vinha sendo observado nas últimas semanas.

Os ventos permanecerão fracos durante todo o período, predominantemente nas direções Sudeste-Leste pela manhã, Leste-Sudeste à tarde e Leste-Nordeste à noite.

Especialistas do serviço de meteorologia recomendam que os moradores mantenham-se hidratados, especialmente na sexta-feira, quando a umidade mínima chegará perto de 30%, valor considerado baixo e que pode causar desconforto respiratório em pessoas mais sensíveis. O clima em Curitiba deve permanecer estável até o fim de semana, quando o aumento da umidade trará a possibilidade de precipitações leves no domingo (23).

Como fica o tempo em Curitiba no fim de semana

Para quem está planejando atividades ao ar livre no final de semana, o sábado (22) será o dia mais quente da sequência, com máxima perto dos 30°C e céu limpo — ideal para atividades ao ar livre, mas com alerta para a baixa umidade. A temperatura mínima no sábado deve cair para 12°C, proporcionando amplitude térmica ainda maior.

Já no domingo (23) há previsão de tempo encoberto com chuvisco. O clima úmido e o céu encoberto devem predominar, trazendo alívio ao calor. A temperatura mínima deve ser 15°C e máxima de 28°C.