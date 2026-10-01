Curitiba terá PSS para contratar 1.443 professores para a rede municipal

A Prefeitura de Curitiba publicou nesta quarta-feira (30) o edital de processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de 1.443 professores para a rede municipal de educação. As inscrições começam no dia 5 de outubro, sendo chamados 835 profissionais do Magistério (Docência I) e 608 professores de Educação Infantil. Consulte o edital.

Os profissionais selecionados serão contratados para substituir servidores em afastamento e preencher vagas deixadas por docentes que assumiram funções de diretor ou vice-diretor. As contratações começam em janeiro de 2027, e o contrato de trabalho poderá durar até 12 meses, prorrogável uma única vez por outro período de até 12 meses caso haja interesse da administração municipal.

No momento da inscrição, será possível escolher a regional de preferência para atuação entre as dez de Curitiba: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. Segundo a Prefeitura, o intuito é aumentar a retenção de professores que poderiam desistir da vaga devido à localização da unidade oferecida ou à necessidade de conciliar a atuação com outros locais de trabalho.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 9h do dia 5 de outubro até as 23h59 do dia 2 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 50 e não haverá prova escrita: os candidatos serão avaliados por prova de títulos e pela experiência profissional na área educacional.

Para os profissionais de Docência, a carga horária é de 20 horas semanais, com salário de R$ 2.878,65. Já os professores de Educação Infantil cumprem 40 horas e recebem R$ 4.760,92.

Cronograma do PSS para professores

Publicação do edital: 30 de setembro

30 de setembro Inscrição: das 9h do dia 5 de outubro até as 23h59 do dia 2 de novembro

das 9h do dia 5 de outubro até as 23h59 do dia 2 de novembro Solicitação de isenção da taxa de inscrição: das 9h do dia 5 de outubro até as 16h do dia 7 de outubro