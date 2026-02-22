Curitiba terá feira gastronômica latino-americana todos os meses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba vai ganhar mais uma opção cultural e gastronômica em seu calendário oficial. A partir de abril, a capital paranaense receberá, mensalmente, a Feira Gastronômica Latino-Americana, evento que promete transformar espaços públicos da cidade em um verdadeiro passeio pelos sabores, aromas e expressões culturais dos países vizinhos.

A iniciativa, que agora se torna realidade através da lei 16.665/2026, busca não apenas fomentar o turismo local, mas também estabelecer pontes culturais entre os diversos países da América Latina, além de criar novas oportunidades para comerciantes e empreendedores do setor gastronômico. O projeto que deu origem à norma é de autoria dos vereadores Camilla Gonda (PSB) e Sidnei Toaldo (PRD).

Mais que comida: uma experiência cultural completa

A feira não se limitará apenas à oferta de pratos típicos. Conforme estabelece a lei, o evento reunirá diversas manifestações culturais, incluindo apresentações musicais, oficinas, workshops, palestras e atividades educativas relacionadas à história e tradições culinárias latino-americanas.

A proposta vai além da simples degustação: pretende estabelecer um diálogo entre diferentes culturas, reforçando a identidade latino-americana através da gastronomia e de expressões artísticas acessíveis ao público em geral, criando um espaço de integração e valorização cultural.

Como vai funcionar

A norma estabelece que a feira será aberta à participação de comerciantes e prestadores de serviços locais, seguindo critérios e regras que serão definidos pela Prefeitura em regulamento específico. A utilização dos espaços públicos para a realização do evento deverá atender às condições necessárias de infraestrutura, segurança e organização, conforme as normas municipais vigentes.

A organização do evento poderá ocorrer por meio de parcerias entre o Município e entidades do setor gastronômico, associações culturais, organizações da sociedade civil, consulados e outros interessados. A Prefeitura também está autorizada a estabelecer parcerias com a iniciativa privada, desde que sejam observadas as regras de transparência e a finalidade pública do evento.

Publicada em 12 de fevereiro, a norma entrará em vigor apenas em 13 de abril, respeitando o prazo de 60 dias após sua publicação no Diário Oficial de Curitiba.

Economia e cultura de mãos dadas

Durante a votação do projeto que originou a lei, os vereadores destacaram o potencial econômico da feira para movimentar diversos setores da cidade, como turismo, hotelaria, gastronomia e comércio. Os autores da proposta defenderam que a realização mensal do evento contribuirá para fortalecer a economia criativa local e ampliar as oportunidades para empreendedores, enquanto promove a diversidade cultural latino-americana presente em Curitiba.

“O empreendedor, o comerciante que precisa sobreviver, precisa do apoio do Poder Público. Com certeza, esse projeto desta feira trará novos empreendedores e irá valorizar [a cultura] latino-americana, pois eles têm, com certeza, produtos de alta qualidade. É uma feira que logo será colocada em prática e, com certeza, quem ganha com isso é a comunidade de Curitiba e o empreendedor que tanto tem sofrido com essa economia do país”, disse Toaldo.

“Nosso intuito é construir essa feira em conjunto com os microempreendedores, a economia solidária, e todas as pessoas que estão em conjunto com essa iniciativa. […] É importante ressaltar a cultura latino-americana, ressaltar nossas identidades, nossas raízes. E é necessário falar disso aqui na Câmara de Curitiba. A gente tem atuado com muitos feirantes, muitos imigrantes, […] e é necessário fazer esse olhar para as pessoas que vêm para cá, que escolhem Curitiba como seu lar depois de terem saído de suas casas”, completou Camilla Gonda.