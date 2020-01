O sol até apareceu logo cedo em Curitiba, por volta das 6h30, mas pouco depois as nuvens tomaram conta da cidade nesta quarta-feira (15). Segundo o Simepar, o dia promete seguir nublado na capital, mas com altas temperaturas. A máxima hoje chega aos 31 graus durante a tarde, quando ocorre a divulgação do resultado do vestibular da UFPR.

O meteorologista Fernando Mendes explicou que chuviscos podem atingir cidades do Paraná de forma isolada. “Há uma presença de nuvens mais baixas na maior parte do Paraná. Contudo, não há chuva significativa, apenas chuvisco ou chuva leve em áreas isoladas e com atuação rápida”, disse. Para Curitiba, a chuva pode chegar durante a noite, por volta das 19h.

E no litoral, como fica?

A máxima em Guaratuba, por exemplo, chega a 30 graus nesta quarta-feira. Não deve chover hoje na cidade.

Interior

Na região noroeste do Paraná fará mais calor ainda que no litoral paranaense. Segundo o Simepar, em Maringá, por exemplo, a máxima para esta quarta-feira é de 31 graus, sem previsão de chuva.