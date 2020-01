Das 250 apresentações programadas para a 37ª Oficina de Música de Curitiba, só 51 serão pagas, as outras 199 serão de graça. Além das apresentações em espaço fechado, a prefeitura organizou shows ao ar livre em quatro parques da cidade.

No embalo, o Cine Passeio exibirá de graça filmes e documentários com a temática musical. As exibições serão no terraço do local, onde uma tenda transparente foi instalada para garantir as sessões mesmo em caso de mau tempo.

A abertura da Oficina é na quarta-feira (15), no Teatro Guaíra, às 20h, com show do violinista Yamandu Costa e da Camerata Antiqua de Curitiba, que vão tocar juntos um repertório de música erudita e popular, com regência do maestro Abel Rocha. A Oficina vai de 15 a 26 de janeiro.

Segundo Marino Galvão Júnior, diretor-executivo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC), um dos parceiros da prefeitura na organização da Oficina de Música, as apresentações ao ar livre nos parques foram pensadas para o público aproveitar os passeios que já costuma fazer com a família para curtir música. Haverá programação da Oficina no Parque Barigui, Parque Bacacheri, Parque Tanguá e Lago Azul.

“As pessoas podem aproveitar a programação dos parques que acontecem nos dois fins de semana. Há também programação no Passeio Público. O objetivo é que o passeio por esses locais possa proporcionar um encontro com a música. Também temos a exibição de filmes no Cine Passeio, que colabora com essa ideia. A expectativa é que Curitiba respire música durante os dez dias de Oficina”, projetou o diretor.

Ainda de acordo com Marino, a programação fechada – 51 apresentações – também conta com preço acessível. “Os ingressos custam R$ 48, com a possibilidade de meia-entrada para quem tem direito. E, ainda, devem ocorrer apresentações fora do programa oficial, com a empolgação de professores e alunos realizando shows por diversos locais da cidade. E também no chamado circuito off, em bares e restaurantes, o que é uma opção. Nesse caso, cada casa pratica o valor do couvert artístico sem a nossa interferência”, explicou.

Serão dezenas de espaços com apresentações musicais pela cidade, garante Marino Galvão. Foto: Lineu Filho

Fora os shows e apresentações gratuitas, que ocorrem em pelo menos 24 espaços públicos, como teatros, igrejas, bares e parques, a Oficina de Música de Curitiba também a programação dos cursos e oficinas. Até a tarde de terça-feira (14), a organização havia recebido 2.281 inscrições em cursos, sendo 1.439 de alunos paranaenses, destes a maior parte é de Curitiba.

O estado lidera em número de inscritos, seguido por São Paulo (331), Santa Catarina (114) e Rio Grande do Sul (81). Alunos de dez países também farão parte desta edição da Oficina. Da Argentina virão 65 alunos. Já o Paraguai tem 15, seguido por Uruguai, com nove e Holanda com cinco inscritos. A Oficina tem ainda alunos da Bolívia, Estados Unidos, Itália, França, Colômbia e Costa Rica confirmados.

Artistas consagrados

Não é somente a abertura da Oficina com Yamandu Costa e a Camerata Antiqua de Curitiba que chama a atenção na programação. Aliás, junto com Yamandu o palco de abertura ainda terá a violinista Priscila Plata Rato e o pianista Nahim Marun compondo a orquestra. João Bosco se apresentará na quinta-feira (16) com o grupo Vocal Brasileirão e Renato Teixeira sobe ao palco no dia 24, para um concerto com a Orquestra à Base de Corda.

A apresentação de encerramento da 37ª Oficina de Música será no dia no dia 25, com Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, ao lado da orquestra de cordas e sopros. Também vale o destaque para Zé Renato, fundador do grupo Boca Livre, que se apresenta com voz e violão no dia 23, e o japonês Reison Kuroda, que no dia 22 mostra o som do shakuhachi, tradicional flauta oriental.

“Procuramos, sempre, colocar os nossos grupos artísticos ao lado de grandes nomes da música brasileira e internacional. É um conceito que a gente traz. O artista não vem recebendo um cachê para fazer um grande concerto, mas sim, para fazer uma troca de informação com os grupos que são mantidos pela prefeitura”, finalizou Marino Galvão.

Destaques da programação

Violeiro Renato Teixeira é uma da atrações. Foto: Reprodução / Instagram

Dia 15

Concerto e cerimônia de abertura, com a Camerata Antiqua de Curitiba, Yamandu Costa, Priscila Plata Rato e Nahim Marun. Local: Guairão, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

Dia 16

– Show de abertura da Oficina de MPB – Vocal Brasileirão convida João Bosco. Local: Guairão, 20h. Ingressos: R$ 48 e R$ 24

– Victor Biglione e Kadu Lambach – Duo de violões. Local: Teatro Paiol, 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 17

– A Canção é meu Pecado – Ana Cascardo (voz) e Fábio Cardoso (piano). Local: Teatro Paiol, 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Folia de Treis – Edu Ribeiro com Toninho Ferragutti e Fábio Peron. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 18

– Coro cênico do Pequeno Cotolengo apresenta “Em Busca do Arco Íris”. Local: Capela Santa Maria, 15h. Entrada gratuita

– Daniel Migliavacca (bandolim) e Elizabeth Fadel (piano) – pré-lançamento do álbum Remeleixo. Local: Teatro Paiol, 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Johann Sebastian Bach – concerto de órgão com James Johnstone. Local: Igreja Bom Jesus dos Perdões, 19h30. Entrada gratuita

– Mãe Orminda e banda – lançamento do CD Energia e Luz. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Orquestra de metais e percussão Gênesis. Local: Memorial de Curitiba, 22h, e dia 19, 11h. Entrada gratuita

Dia 19

– Bicicletando na Oficina – passeio ciclístico musical que passa por vários parques com pocket shows. Local: Concentração na Praça de Bolso do Ciclista às 9h. Participação gratuita

– Conjunto Choro e Seresta no Belvedere. Local: Belvedere, 10h. Entrada gratuita

– Carona Solidária – passeio de motocicletas da Oficina. Abertura às 16h30 em frente ao Teatro Guaíra, com pocket show do Trio de Blues Décio Caetano. Encerramento com a Banda Sinfônica da Oficina no Parque Tanguá.

– Camerata Antiqua de Curitiba apresenta Villa-Lobos para crianças. Local: Teatro Positivo, 16h30. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Contos da tradição oral com música executada ao vivo pela Orquestra à Base de Sopro de Curitiba. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 20

– Concerto “A Música de Nino Rota na obra de Federico Fellini”. Local: Capela Santa Maria, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Raul de Souza e banda – lançamento do álbum Curitiba 58. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 21

– Neymar Dias (viola caipira) e quarteto de cordas no espetáculo Sebastiões. Local: Teatro Paiol, 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Concerto de música antiga com orquestra barroca. Local: Capela Santa Maria, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Noite de choro com os professores da Oficina. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 22

– Tributo a Daniel Miranda – conjunto Choro e Seresta e convidados. Local: Teatro Paiol, 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Reison Kuroda – Shakuhachi – O encontro da música dos ventos. Local: Capela Santa Maria, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Noite dos professores de MPB. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 23

– Ensaio aberto da Orquestra Sinfônica da Oficina. Local: Guairão, 16h. Entrada gratuita

– Zé Renato – violão e voz. Local: Teatro da Reitoria, 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 24

– Garibaldinhos – pré-carnaval infantil do bloco Garibaldis & Sacis. Local: Memorial de Curitiba, 18h30. Entrada gratuita

– Orquestra à base de corda convida Renato Teixeira. Local: Guairão, 20h. Ingressos: R$ 48 e R$ 24

Dia 25

– Ópera La Belle Hélène, de Jacques Offenbach. Local: Guairinha, 19h, e dia 26, 17h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

– Concerto de encerramento MPB – orquestra de cordas e sopros da Oficina e Danilo Caymmi, com participação do programa MusicaR. Local: Guairão, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Dia 26

– Coletivo Piano Vero apresenta maratona musical de 10 horas. Local: Centro Cultural Sistema Fiep, das 9 às 19h. Entrada gratuita

– Concerto de encerramento – orquestra e coro sinfônico, com participação do programa MusicaR. Local: Guairão, 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15