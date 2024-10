Curitiba terá chuva, nuvens, sol e calor! Previsão é tempo ‘doido’ nos próximos dias

A semana vai ser de tempo bem “doido” em Curitiba. Céu nublado, com chuva, sol e até calor estão na previsão do tempo para os próximos dias na capital paranaense, que pode registrar até temperaturas próximas dos 30ºC.

Segunda com tempo nublado

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na segunda-feira (21) no Paraná, a tendência será de presença de nebulosidade, com chuvas mais localizadas, especialmente em áreas mais a leste, na divisa com São Paulo e na faixa do litoral.

Em Curitiba, o tempo deve seguir nublado como ocorreu no domingo (19), com temperatura média de 17°C.

Calorão na terça

Na terça-feira (21), Curitiba deve ter o dia mais quente da semana. A previsão é de temperaturas batendo 27°. E devido ao tempo mais abafado, não se descarta uma chuva no decorrer do período.

Chuva na quarta

Já para a quarta-feira (22), a previsão é de tempo mais fechado e com maior intensidade de chuva, em comparação com os dias anteriores. Na quarta, a máxima deve chegar aos 24°C.