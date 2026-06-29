Curitiba tem trânsito intenso antes de Brasil x Japão: veja mapa e evite engarrafamentos

O trânsito em Curitiba apresenta fluxo intenso e picos severos de congestionamento nesta segunda-feira (29), especialmente no período que antecede a partida eliminatória entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo 2026. Como não foi decretado ponto facultativo na capital paranaense, a rotina de escolas e serviços essenciais segue ativa, gerando um cenário atípico de “hora do rush” concentrado no meio do dia. Veja abaixo um mapa interativo e fuja dos grandes congestionamentos pré-jogo da seleção.

Bloqueios e eventos

Alameda Prudente de Moraes recebe a ação Point do Torcedor com telões espalhados pela via nesta segunda-feira. A intervenção gera bloqueios parciais para veículos e forte concentração de pedestres ao longo do dia, exigindo atenção redobrada de quem circula pela região central.

Região da Arena da Baixada, no Água Verde, conta com saturação na circulação de veículos. Além do clima da Copa do Mundo, o estádio sedia o último dia de um grande congresso internacional dos Testemunhas de Jeová, impactando diretamente o fluxo de todas as vias do entorno durante o dia.

Transporte coletivo

Eixos Norte/Sul, Leste/Oeste, Boqueirão e Linha Verde contam com operação especial de ônibus nesta segunda-feira. A Urbs ampliou a frota do transporte coletivo em 30% para dar vazão à demanda repentina causada pela liberação antecipada de trabalhadores para o jogo do Brasil. O pico do movimento de passageiros ocorre de maneira antecipada entre 11h30 e 14h, devido ao encerramento do expediente administrativo em repartições e empresas às 12h.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.