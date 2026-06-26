Curitiba terá mais ônibus antes de Brasil x Japão, pela Copa do Mundo

A frota de ônibus de Curitiba será ampliada em 30% na segunda-feira (29/6), entre 11h30 e 14h, por causa do jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo FIFA 2026. A medida atende à expectativa de aumento no número de passageiros devido à antecipação do fim do expediente em empresas e repartições públicas. A partida começa às 14h, horário de Brasília.

O reforço será concentrado nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste, Boqueirão e Linha Verde. Ônibus extras ficarão de prontidão nas praças Rui Barbosa e Carlos Gomes, além dos terminais Santa Cândida, Cabral, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Portão, Capão Raso, Pinheirinho, Sítio Cercado, Boqueirão e Hauer.

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Segundo Alex Debortoli, gestor de operação da Urbanização de Curitiba (Urbs), o aumento no fluxo de passageiros costuma ocorrer até duas horas e meia antes do início da partida.

Os dez postos de atendimento da Urbs nas Ruas da Cidadania funcionarão das 8h às 12h, conforme decreto municipal que libera servidores duas horas antes do jogo, com compensação posterior das horas não trabalhadas.