Arena da Baixada

Curitiba sedia Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/06/26 10h20
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Imagem mostra um estádio lotado, com palco no centro e cadeiras espalhadas pelo gramado com participantes do congresso
Congresso das Testemunhas de Jeová será na Arena da Baixada. Foto: Imagem gerada por IA / Gemini

Curitiba será sede do Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, considerado pelos organizadores um dos maiores eventos religiosos do ano. Entre os dias 26 e 28 de junho de 2026, os praticantes da religião estarão reunidos para debater o tema central do encontro, que é a “Felicidade Eterna”. A expectativa é reunir na Arena da Baixada, local do evento, quase 40 mil pessoas.

O congresso em Curitiba contará com a presença de delegações vindas de 11 países, incluindo Argentina, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Venezuela. O evento faz parte de um esforço global em 17 países, que levará a mensagem do congresso a mais de 13 milhões de pessoas em 36 idiomas diferentes. No Brasil, esta é a primeira vez que um congresso internacional é realizado desde de 2019.

O programa do congresso foi pensado para facilitar a todos a compreensão dos conteúdos que será debatidos em palestras (serão 31 no total), além de vídeos com discursos de autoridades religiosas e especialistas. Um dos momentos mais aguardados da programação, segundo os organizadores, será o batismo. Em Curitiba, a cerimônia ocorrerá no sábado, 27 de junho, às 11h40.

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Cerca de 8,6 mil voluntários estão envolvidos na organização do congresso. Os organizadores fizeram parcerias com pelo menos 30 hotéis, quase todos com lotação máxima. A expectativa é de que os visitantes fiquem na cidade entre 7 a 10 dias, fortalecendo o comércio em diversas regiões de Curitiba, especialmente restaurantes e pontos turísticos.

Como participar?

A organização do evento reforça que o o congresso será aberto à comunidade em geral, com entrada gratuita e sem a realização de coletas. Mais informações sobre a programação completa podem ser consultadas diretamente no site oficial.

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