Curitiba sedia Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová

Curitiba será sede do Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, considerado pelos organizadores um dos maiores eventos religiosos do ano. Entre os dias 26 e 28 de junho de 2026, os praticantes da religião estarão reunidos para debater o tema central do encontro, que é a “Felicidade Eterna”. A expectativa é reunir na Arena da Baixada, local do evento, quase 40 mil pessoas.

O congresso em Curitiba contará com a presença de delegações vindas de 11 países, incluindo Argentina, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Venezuela. O evento faz parte de um esforço global em 17 países, que levará a mensagem do congresso a mais de 13 milhões de pessoas em 36 idiomas diferentes. No Brasil, esta é a primeira vez que um congresso internacional é realizado desde de 2019.

O programa do congresso foi pensado para facilitar a todos a compreensão dos conteúdos que será debatidos em palestras (serão 31 no total), além de vídeos com discursos de autoridades religiosas e especialistas. Um dos momentos mais aguardados da programação, segundo os organizadores, será o batismo. Em Curitiba, a cerimônia ocorrerá no sábado, 27 de junho, às 11h40.

Cerca de 8,6 mil voluntários estão envolvidos na organização do congresso. Os organizadores fizeram parcerias com pelo menos 30 hotéis, quase todos com lotação máxima. A expectativa é de que os visitantes fiquem na cidade entre 7 a 10 dias, fortalecendo o comércio em diversas regiões de Curitiba, especialmente restaurantes e pontos turísticos.

Como participar?

A organização do evento reforça que o o congresso será aberto à comunidade em geral, com entrada gratuita e sem a realização de coletas. Mais informações sobre a programação completa podem ser consultadas diretamente no site oficial.