5 hábitos que podem favorecer a memória e a aprendizagem antes do Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes intensificam a rotina de estudos em busca de um melhor desempenho na prova. Nesse período, além da dedicação ao conteúdo, é importante adotar hábitos que favoreçam a memória, a concentração e a capacidade de aprendizagem.

Segundo Jaqueline Pereira da Rocha, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o cérebro responde diretamente aos estímulos do dia a dia e, por isso, alguns comportamentos simples podem fazer diferença na absorção e retenção das informações. “Aprender não depende apenas da quantidade de horas estudadas. O processo envolve fatores emocionais, físicos e cognitivos que influenciam a forma como o cérebro registra e recupera o conhecimento”, explica.

A seguir, a especialista destaca 5 hábitos que podem contribuir para potencializar os estudos antes do Enem. Confira!

1. Mantenha uma rotina de sono adequada

Dormir bem é um dos principais aliados da memória. Durante o sono, o cérebro organiza e consolida as informações adquiridas ao longo do dia, transformando conhecimentos recentes em memórias mais duradouras.

De acordo com Jaqueline Pereira da Rocha, reduzir horas de descanso para estudar mais pode trazer o efeito contrário ao esperado. Isso porque a privação de sono prejudica a atenção, a concentração e a capacidade de raciocínio, dificultando o aprendizado. “O sono é uma etapa fundamental para a fixação do conteúdo. Quando ele é negligenciado, o estudante tende a apresentar mais dificuldades para recordar informações durante as provas”, afirma.

2. Faça pausas estratégicas durante os estudos

Passar muitas horas seguidas diante dos livros nem sempre significa maior produtividade. O cérebro possui um limite natural de atenção e necessita de intervalos para recuperar energia e manter o foco.

A coordenadora ressalta que pequenas pausas ajudam a reduzir a fadiga mental e favorecem a assimilação do conteúdo estudado.

Caminhar, alongar o corpo ou simplesmente descansar por alguns minutos são atitudes que contribuem para um melhor rendimento. Segundo ela, períodos de descanso permitem que o cérebro processe as informações com mais eficiência.

3. Pratique atividade física regularmente

A prática de exercícios físicos não beneficia apenas a saúde do corpo. Ela também está associada ao funcionamento cerebral, ajudando a melhorar a concentração, a disposição e a memória. Jaqueline Pereira da Rocha destaca que a atividade física contribui para a redução do estresse e da ansiedade, fatores que podem interferir diretamente no desempenho acadêmico. “Quando a mente está menos sobrecarregada emocionalmente, o estudante consegue direcionar melhor sua atenção para o processo de aprendizagem”, observa.

Revisar de forma ativa, com exercícios e explicações, fortalece a memória e facilita o resgate das informações no momento da prova (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

4. Utilize técnicas de revisão ativa

Revisar o conteúdo de forma ativa pode ser mais eficiente do que apenas reler materiais. Estratégias como responder questões, elaborar resumos, criar mapas mentais e explicar a matéria para outra pessoa ajudam a fortalecer as conexões neurais relacionadas ao aprendizado.

Segundo a psicóloga, esse tipo de prática estimula o resgate das informações armazenadas, tornando a lembrança mais acessível no momento da prova. Ela explica que o cérebro aprende melhor quando é desafiado a recuperar o conhecimento, em vez de apenas receber informações de forma passiva.

5. Cuide da saúde emocional

Ansiedade, excesso de cobrança e preocupação constante podem comprometer o desempenho nos estudos. Por isso, manter o equilíbrio emocional também faz parte da preparação para o Enem.

A psicóloga explica que é importante reconhecer limites e buscar momentos de lazer e descanso ao longo da rotina.

“O estudante precisa compreender que cuidar da saúde mental não é perda de tempo. Quando existe maior equilíbrio emocional, o estudante tende a apresentar melhores condições de atenção, organização e aprendizagem”, conclui Jaqueline Pereira da Rocha.

A adoção desses hábitos pode contribuir para uma preparação mais saudável e produtiva para o Enem. Investir no bem-estar físico e emocional ajuda a criar condições favoráveis para o aprendizado e para a recuperação das informações no dia da prova.

Por Luana Figueiredo / Edicase