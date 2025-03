Curitiba tem previsão de chuvas intensas em novo alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou o grau de severidade do alerta para tempestades e nesta quarta-feira (12), Curitiba está sob alerta laranja para chuvas intensas. O “perigo” sinalizado pelo Inmet prevê alto índice de precipitação e possibilidade de ventos fortes. A vigência do alerta laranja vai até as 10h desta quinta (13).

Pela classificação do Inmet, o alerta laranja prevê chuvas intensas de 30 até 100mm por dia, com risco de alagamento nas grandes cidades, deslizamento de encostas e transbordamento de rios. Por isso, áreas que costumam sofrer com estas mazelas precisam permanecer em estado de alerta, pois a enxurrada muitas vezes vem de forma surpreendente.

De acordo com o Simepar, a atmosfera no Paraná continua instável. Uma frente fria avança pelo mar, na altura do Sul do Brasil, situação que contribui para manter as taxas de instabilidade elevadas nas diversas regiões paranaenses. Condições seguem favoráveis à formação de nuvens de chuva, o que pode resultar em chuvas intensas a partir da tarde.

As temperaturas em Curitiba variam de 17°C a 25°C e no litoral do Paraná a máxima pode chegar aos 27°C, também com previsão de chuvas fortes. No interior do estado a máxima chega aos 30°C em Londrina, mas também deve chover.

Tá com saudade do calor? Não será hoje que ele dará o ar de sua graça. Na previsão dos próximos sete dias, a máxima em Curitiba não ultrapassa os 25°C, ou seja, o calor e céu limpo demoram ainda pra retornar.