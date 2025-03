Preso empresário suspeito de matar homem em bicicletaria no Centro de Curitiba

Foi preso nesta quarta-feira (12), no centro de Curitiba, um empresário que é investigado pela morte de Guillermo Rafael de Maria. O crime ocorreu no dia 3 de março, em frente a uma bicicletaria que é do empresário suspeito, no Centro de Curitiba, em plena luz do dia. Após uma discussão no meio da rua, houve um disparo e o suspeito chegou a arrastar o corpo da vítima para dentro do estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria ido até o local e teve início uma discussão. Neste momento, o autor, que já estava munido de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos e a vítima veio à óbito no local. Logo depois, ele foi até um estacionamento, pegou o carro e fugiu do local.

A Polícia Civil informou que num primeiro interrogatório, o suspeito teria mentido ao afirmar que a vítima que estaria armada. Com base nos elementos coletados, a polícia obteve a decretação da prisão preventiva do suspeito pelo Poder Judiciário.

Após diligências, a PCPR descobriu o paradeiro do suspeito e deu cumprimento ao mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Houve discussão. depois dos tiros, corpo do venezuelano foi arrastado para dentro de uma loja no Centro de Curitiba. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná.

