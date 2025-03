Identificado autor e vítima de crime brutal no Centro de Curitiba

O homem morto na segunda-feira (03) no Centro de Curitiba e que teve o corpo arrastado para dentro de um bicicletaria, é o venezuelano Guillermo Rafael de Maria Montes, 42 anos. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) já está com a arma utilizada pelo autor dos disparos, identificado como Jean, e que deve se apresentar na delegacia nos próximos dias.

A PCPR que teve acesso às imagens de câmeras de segurança e descobriu que Jean discutiu com Guillermo e eles entram em luta corporal no meio da rua Treze de Maio. Durante a briga, Jean disparou várias vezes, e na sequência, o suspeito arrastou o corpo da vítima para dentro do estabelecimento, fechando a porta do local e fugindo.

Crime ocorreu por volta das 11h desta segunda-feira de Carnaval, no Centro de Curitiba. Foto: Reprodução/Alexandra Fernandes / Meio Dia Paraná/RPC

Nesta terça-feira (04), por meio de nota, a defesa de Jean comunicou que esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) levando a arma usada pelo cliente.

“Em razão de termos saído muito tarde da delegacia não conseguimos contato com a delegada plantonista para agendar a oitiva dele. Estamos nesse momento apenas à espera da autorização e agendamento da delegacia para que a oitiva do Jean ocorra por vídeo conferência”, informou a defesa ao portal G1.

A arma entregue para a Civil vai ser repassada para a Polícia Científica que vai realizar uma perícia para confirmar ou não se o armamento foi o mesmo utilizado na morte do venezuelano. O motivo da briga ainda não foi informado.

Imagem de câmera de segurança mostra a briga entre os dois antes do crime, em plena luz do dia. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná.

