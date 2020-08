Curitiba registrou mais um triste recorde nesta sexta-feira (31), com a confirmação de 24 novas mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. Ao todo, 548 habitantes da capital perderam a batalha para a doença e foram a óbito. Além das vítimas fatais, mais 699 pessoas testaram positivo, o que fez subir para quase 20 mil o total de infectados, com exatos 19.326 casos confirmados de covid-19 na cidade, desde o mês de março. Apesar dos novos dados, Curitiba segue em bandeira laranja do protocolo de combate ao coronavírus, pela análise que leva em consideração outros critérios, além do número de mortes e de casos confirmados de covid-19.

Entre as pessoas que tiveram suas mortes divulgadas nesta sexta-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estavam 17 homens e sete mulheres, com idades variando entre 30 e 90 anos. Deste grupo, 18 faleceram nas últimas 48 horas e os outros seis óbitos, que estavam em investigação, ocorreram entre os dias 20 e 29 de julho. Conforme a SMS, todos os pacientes permaneceram internados por pelo menos uma semana e todos tinham fatores de risco para complicações pela covid-19. Três mortes seguem em investigação em Curitiba.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico municipal, 5.787 curitibanos e moradores da cidade ainda estão na fase ativa da covid-19, sendo capazes de transmitir o novo coronavírus. No entanto, felizmente, 12.991 pacientes são considerados recuperados e estão livres do isolamento social de 14 dias. Na capital paranaense, 562 pessoas são acompanhadas e aguardam o resultado dos exames que detectam o coronavírus.

Nos hospitais

Em hospitais públicos e particulares de Curitiba, estão internados atualmente, 512 pacientes com covid-19, 233 deles em estado mais grave, hospitalizados em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Já na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTI exclusivos para covid-19 é de 84% nesta sexta-feira. Estes leitos recebem pessoas infectadas com o coronavírus ou com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Segundo a prefeitura, há 54 leitos do SUS livres nos hospitais de Curitiba.

