Em uma semana de seguidos recordes diários da pandemia de novo coronavírus, Curitiba divulgou nesta sexta-feira (17) que mais 465 pessoas testaram positivo na cidade – 335 delas fizeram exames do tipo RT-PCR (molecular) e 130 os testes sorológicos, coletados em farmácias e laboratórios da capital. Nesta sexta-feira, mais 13 mortes por covid-19 também foram confirmadas. Com a atualização do boletim epidemiológico municipal, Curitiba chega ao total de 12.623 casos confirmados e de 323 óbitos, desde o dia 11 de março.

Entre os infectados, 5.367 moradores de Curitiba estão na fase ativa da doença, podendo transmitir o vírus Sars-CoV-2 para outras pessoas. No entanto, apesar do avanço da covid-19, a cidade permanece em bandeira laranja do protocolo de combate ao coronavírus, “caminhando para a bandeira vermelha”, como afirmou a secretaria municipal de saúde, Márcia Huçulak, na tarde desta sexta-feira, durante transmissão do boletim pelo Facebook.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 6.933 pacientes já estão recuperados, sem sintomas e livres do isolamento social de 14 dias. Além deles, outras 531 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames de covid-19, muitas delas, internadas em hospitais de Curitiba.

Vítimas fatais

Mais 13 pessoas, oito homens e cinco mulheres com idades entre 39 e 84 anos, morreram após contaminação pelo coronavírus em Curitiba. Nove mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 12 dos infectados estavam internados na capital. Uma das vítimas era um paciente que tinha problemas de saúde, como câncer, diabetes e hipertensão, e que faleceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Curitiba.

Segundo a SMS, entre as novas vítimas fatais da pandemia, três tinham idade abaixo de 60 anos e deste grupo, apenas uma pessoa, um homem de 51 anos, não apresentou fator de risco para o agravamento da covid-19. Além das 323 mortes oficiais, outras quatro estão em investigação.

Internados

Com mais 12 leitos de UTI ativados nesta sexta-feira (17) no Hospital Vitória, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a capital paranaense tem hoje uma taxa de ocupação de 89% nas UTIs exclusivas para covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS). No total, atualmente são 325 leitos de UTI para o tratamento da doença na rede pública, informa a prefeitura de Curitiba.

Nesta sexta-feira, ocupam leitos em hospitais públicos e particulares de Curitiba, 579 pacientes com disgnóstico de covid-19, sendo que 249 deles estão em situação mais grave, internados em UTIs.

