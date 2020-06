Com 83% dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 da rede pública ocupados nesta quarta-feira (24), Curitiba vive mais um dia de aumento no número de casos e de mortes em decorrência da contaminação com o novo coronavírus. Ao todo, foram confirmadas quatro novas mortes e mais 475 pessoas infectadas com a covid-19 na capital paranaense, sendo 269 casos registrados nas últimas 24 horas e 206 resultados positivos de um bloco de exames rápidos feitos em farmácias e laboratórios credenciados, nas últimas duas semanas. Os novos dados elevam a soma para 120 óbitos e 3.773 casos confirmados em Curitiba.

As quatro novas mortes ocorridas nas últimas 48 horas são todas de pacientes do sexo masculino, que estavam internados e que tinham entre 72 e 82 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além da idade como fator de risco para complicações pela covid-19, eles também tinham outras doenças crônicas graves associadas. Além dos 120 óbitos confirmados, outros 409 foram descartados e outras seis mortes ainda são investigadas.

Ainda conforme a atualização do boletim epidemiológico da SMS, 2.241 curitibanos e moradores da cidade venceram a doença e são considerados recuperados pelas autoridades de saúde. Na capital, 496 suspeitas de covid-19 ainda são investigadas e outros 2.696 casos foram descartados.

Em hospitais públicos e particulares

Dos 3.773 pacientes diagnosticados com covid-19, 303 estão internados hoje em hospitais públicos e privados de Curitiba. Somente em leitos de UTI são 101 pessoas com novo coronavírus hospitalizadas na capital, nesta quarta-feira.

Segundo a SMS, todos os pacientes que dão entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados.

