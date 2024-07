O fim de semana vai ser de sol em Curitiba, com temperatura agradável para curtir com a família e amigos, especialmente no período da tarde. A previsão não indica nenhuma possibilidade de chuva na capital e no Litoral do Paraná.

Segundo o Simepar, neste sábado (20), o tempo segue estável com a atuação de uma massa de ar mais seco. Na maior parte das regiões paranaenses, o sol ganha força e o céu vai ter poucas nuvens. Temperaturas à tarde mais elevadas entre o oeste e o noroeste, com valores próximos dos 30°C. Na capital, a máxima pode chegar a 20°C.

Seis receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio

Já no domingo (21), no amanhecer há condição para formação de nevoeiros em alguns municípios do sul, centro e leste paranaense, com temperaturas abaixo dos 10°C nestes setores. Em Curitiba, previsão de 7°C no começo do dia, mas com o decorrer do período, a temperatura se eleva podendo bater 20°C .

E a próxima semana?

De acordo com o Simepar, a tendência da próxima semana são dias ensolarados e com frio ao amanhecer. Nuvens baixas ou nevoeiros devem fazer parte do cenário nas primeiras horas do dia em Curitiba e na Região Metropolitana.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!