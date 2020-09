Curitiba e região devem se manter com céu fechado e temperaturas mais amenas nesta terça-feira (1.º). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), setembro começa com mais nebulosidade entre o Leste e o Litoral do Paraná. Já nas demais regiões, o que predomina são as temperaturas mais quentes e o ar seco. Por causa dessa diferença térmica, o vento ganha intensidade no Paraná. Na região de Curitiba, por exemplo, as rajadas podem chegar aos 40 km/hora.

Conforme aponta o Simepar, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 14º C e 18º C na capital. Significa que, nesta terça, haverá baixa amplitude térmica, ou seja, as condições meteorológicas pouco variam entre a manhã e a tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 80% em Curitiba. Embora seja pouco provável, uma chuva fina pode ocorrer em alguns bairros.

Litoral

Nas praias, a terça-feira será mais úmida do que na capital e deve chover um vários momentos do dia. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista pode chegar aos 21º C, enquanto a mínima gira em torno de 16º C. Há inclusive um alerta de ressaca para o litoral paranaense nesta terça e quarta-feira.

Já a previsão para a entrada do feriado de 7 de Setembro no Litoral é de tempo bom, com temperaturas agradáveis. Em Guaratuba, por exemplo, o sábado (5) deve ser de sol e a máxima pode chegar aos 22º C.