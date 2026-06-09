Curitiba sedia congresso internacional de educação

Entre os dias 10 e 12 de junho, Curitiba sedia o VII Congresso Internacional “Um Novo Tempo na Educação”. Promovido pelo Instituto Casagrande, o evento reunirá educadores, gestores públicos, especialistas e instituições de todo o Brasil para debater aprendizagem, inovação, inclusão e desafios contemporâneos da educação.

Realizado nos espaços do Shopping Novo Batel, o congresso internacional de educação se apresenta como um dos principais fóruns de reflexão sobre educação contemporânea no Brasil. A programação reunirá secretários municipais de educação, prefeitos, pesquisadores, técnicos, gestores escolares e representantes de instituições educacionais em debates sobre aprendizagem, inovação pedagógica, neuroeducação, inteligência artificial, inclusão, gestão pública e transformação social.

A abertura oficial acontece na quarta-feira (10/06), com mesa institucional seguida do Prêmio Prefeito Educador, iniciativa que reconhece gestores municipais com práticas de destaque na área educacional. Em seguida haverá o “Diálogo Nacional”, debate sobre o papel do Plano Nacional da Educação e os rumos da aprendizagem no Brasil. A discussão contará com participação de especialistas, incluindo Cristóvam Buarque, ex-ministro da Educação, ex-senador.

Aprendizagem efetiva é eixo central do congresso

Nesta edição, o congresso internacional de educação tem como eixo central a aprendizagem e os caminhos necessários para que ela aconteça de forma efetiva. A proposta é ampliar o debate sobre resultados educacionais brasileiros e discutir soluções concretas para desafios enfrentados pelas redes de ensino.

“O Brasil vive um momento decisivo na educação. Mais do que discutir metodologias ou tendências, precisamos voltar o olhar para aquilo que realmente importa: garantir que o aprendizado seja efetivo, com qualidade, equidade e propósito. O congresso nasce exatamente desse compromisso coletivo de pensar a educação como projeto de futuro para o país”, afirma Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande.

Escritor Fabrício Carpinejar é destaque da programação

Ao longo da quarta e quinta-feira, a programação do congresso internacional de educação inclui plenárias, painéis temáticos, apresentações culturais e discussões sobre alfabetização, avaliação, práticas pedagógicas, inclusão escolar, neuroeducação, tecnologias educacionais, inteligência artificial e gestão pública.

Um dos destaques desta edição será a participação do escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. Com mais de 50 livros publicados o autor promete palestra marcada por sensibilidade, escuta e conexões humanas.

Na sexta-feira, dia 12, os participantes poderão escolher entre diferentes atividades práticas e vivenciais. Uma das atrações é a “Travessia de Sentidos”, experiência que une turismo, cultura, contemplação e educação em passeio de trem entre Curitiba e Morretes pela Serra do Mar paranaense, considerada uma das viagens ferroviárias mais belas do mundo.

A proposta é estimular reflexões sobre percepção, memória, cultura e aprendizagem fora dos espaços tradicionais. O roteiro inclui viagem de trem pela Mata Atlântica, almoço típico com barreado, caminhada cultural pelo centro histórico de Morretes e retorno de ônibus à capital paranaense.

Além da experiência ferroviária, a sexta-feira contará com as “Imersões Temáticas”, oficinas práticas conduzidas por especialistas nas diversas áreas relacionadas à aprendizagem. Outra opção será o roteiro “Curitiba como Sala de Aula”, vivência urbana que utiliza espaços públicos, culturais e arquitetônicos da capital paranaense como instrumentos de aprendizagem e reflexão.

O congresso internacional de educação também terá apresentações culturais e debates ligados à diversidade e valorização da cultura afro-brasileira, como a participação do historiador Natanael dos Santos e do Quinteto Liberdade, em apresentação que une música, ancestralidade e educação antirracista.

As inscrições seguem abertas e o evento oferece condições especiais para gestores públicos e equipes das secretarias municipais de educação.