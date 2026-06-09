PF deflagra operação no Paraná contra megaorganização de contrabando

Uma ação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal deflagrada nesta terça-feira (9) desarticulou uma grande organização criminosa especializada em contrabando de cigarros e importação ilegal de agrotóxicos. Ao todo, foram expedidos 44 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária em cidades do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Batizadas de Sicarius I e Sicarius II, as operações miram um grupo criminoso que possuía uma estrutura altamente organizada, com divisão de funções, atuação em diversos estados e uso de empresas de fachada para ocultar patrimônios vindos do crime.

Segundo as investigações, a quadrilha realizava falsificação de documentos e placas de carro, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos. A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra expediu 45 mandados de sequestro e bloqueio de contas bancárias, além de determinações judiciais para o cancelamento de cinco CPFs, sete CNPJs e abertura de 67 procedimentos administrativos fiscais contra empresas localizadas no Paraná e em outros 11 estados.

As autoridades também acionaram a cooperação internacional. O objetivo é avançar nas investigações e localizar bens ou criminosos que estejam no exterior.