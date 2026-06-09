Casal é preso com 27 quilos de maconha em Curitiba

Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (8) no bairro Fazendinha, em Curitiba. Com eles, a Polícia Militar apreendeu 27,4 quilos de maconha de diferentes tipos, 40 gramas de haxixe, um veículo e equipamentos usados para embalar e vender drogas.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 23º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, os agentes abordaram um veículo suspeito e encontraram 8,7 quilos de maconha dentro do carro.

+ Leia mais Polícia apreende 2,6 toneladas de maconha em três cidades do Paraná

Após a descoberta inicial, as equipes realizaram buscas em endereços ligados aos suspeitos na mesma região. Com a droga, foram apreendidos também uma balança de precisão, um selador a vácuo, quatro celulares e diversos utensílios para preparar e embalar entorpecentes.

Os dois suspeitos e todo o material foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.