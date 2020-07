Com mais 537 pessoas infectadas, Curitiba divulgou nesta segunda-feira (20) que já registrou 13.935 casos de novo coronavírus, desde o mês de março. Na cidade, mais 19 mortes por covid-19 também foram confirmadas nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos para 369. Entre os contaminados, 5.856 pessoas estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas felizmente, 7.710 moradores da capital estão recuperados da covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da doença são 11 homens e oito mulheres, com idades entre 22 e 92 anos. A maior parte das pessoas que perderam suas vidas para covid-19, entre elas, o rapaz de 22 anos, tinham doenças crônicas e estavam internadas em hospitais da cidade.

Os óbitos divulgados pela SMS nesta segunda-feira (20) ocorreram nos últimos três dias, com exceção de uma morte que estava em investigação. Ainda há em Curitiba outros oito falecimentos que podem ter ocorrido a após a contaminação com a covid-19, que aguardam o resultado dos exames.

Em UTIs e enfermarias

92% dos 335 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta segunda-feira (20), de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, restam 27 leitos do SUS livres nos hospitais. Na manhã desta segunda, seis hospitais da capital tinham 100% de ocupação nas UTIs destinadas aos pacientes com covid-19: Cruz Vermelha, Erasto Gaertner, Clínicas, São Vicente, Evangélico Mackenzie e Trabalhador.

Atualmente, 665 pacientes que testaram positivo para covid-19 estão internados em instituições públicas e particulares de Curitiba, sendo que 266 deles ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

