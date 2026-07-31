Curitiba republica edital de R$ 185 milhões para trinário que ligará três regionais

Após adequações técnicas e orçamentárias, a Prefeitura de Curitiba republicou o edital para a execução do trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto. O objetivo do projeto é conectar as regionais Boqueirão, Matriz e Portão ao longo de 6 quilômetros de extensão.

O edital foi publicado originalmente em abril, mas acabou suspenso no mesmo mês após pedidos de explicações apresentados por empresas interessadas no certame. Em uma das solicitações, houve pedido de impugnação do processo, mas o município acolheu parcialmente o questionamento e realizou as adequações necessárias.

A licitação vai contratar uma empresa ou consórcio de engenharia pelo valor máximo de R$ 185,86 milhões. Do total, 88,3% são recursos do Tesouro do Estado, concedidos a fundo perdido, sem necessidade de reembolso. Os 11,7% restantes (R$ 21,79 milhões) sairão dos cofres municipais.

+ Leia mais Centro de Curitiba vai ganhar um novo calçadão; veja detalhes

O edital receberá propostas até o dia 28 de agosto, às 9h. O acesso aos documentos pode ser feito pelo Portal da Transparência do município e pela plataforma E-Compras. O prazo estipulado para a conclusão da obra é de dois anos. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora terá 21 dias para iniciar os trabalhos.

O trinário tem como objetivo organizar o fluxo de três vias paralelas: a Avenida Marechal Floriano Peixoto e as ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza.

Ao todo, serão 94 mil m² de intervenções, englobando serviços prévios como desvios de trânsito, pavimentação, drenagem, terraplenagem e urbanização de diversas ruas nos bairros Hauer, Lindóia, Prado Velho e Parolin. Além dos novos viadutos, serão implantadas infraestruturas complementares, com novos sistemas de sinalização de trânsito, iluminação pública e paisagismo.

Revitalização e dois novos viadutos

Segundo informações da prefeitura, o viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, que passa sobre a Linha Verde, passará por revitalização. Já as ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza receberão uma nova estrutura cada, construídas de forma paralela ao viaduto existente.

Ponto central da intervenção, o viaduto da Marechal, com 276 metros de extensão, será destinado exclusivamente ao transporte coletivo, pedestres e ciclistas. Na segunda fase do projeto, serão instaladas duas estações na estrutura. Os novos pontos permitirão a integração dos passageiros entre o eixo da Linha Verde e o eixo Boqueirão.

De acordo com o município, sete linhas de ônibus circulam pelo local, atendendo a uma média de 220 mil passageiros diários na região.

O viaduto da Rua Anne Frank vai se conectar à Rua Aluízio Finzetto, no sentido Rebouças. Já a estrutura da Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza será em formato de “Y”, com duas ligações para o bairro Boqueirão — o acesso virá do Centro, pela Rua Escritora Lurdes Strozzi, e também do Portão, pela Avenida Presidente Wenceslau Braz.