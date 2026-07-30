Centro de Curitiba vai ganhar um novo calçadão; veja detalhes

A rua Conselheiro Laurindo, no Centro de Curitiba, no trecho que passa em frente ao Teatro Guaíra, vai se tornar um calçadão. A iniciativa faz parte do programa Curitiba de volta ao centro, da prefeitura. A previsão é de que a área seja entregue antes do início das comemorações de Natal da cidade.

Assim, o Teatro, a Praça Santos Andrade e o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ficarão conectados. A prefeitura alega que a calçada do teatro tem menos de dois metros de largura, o que dificultaria a circulação dos pedestres e do público que deixa os espetáculos.

Segundo nota do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (Ippuc), o fechamento vai conectar a praça em uma ampla área de convivência. O Ippuc ainda detalha que o projeto executivo já foi concluído e será encaminhado para a execução.

Estão previstas áreas de paisagismo, acesso a áreas de embarque e desembarque para o teatro, além de espaços para feiras e eventos, informa o instituto.

Entre as mudanças, o Ippuc relata que o ônibus Canal da Música vai parar em um novo ponto, atrás do teatro, na rua Tibagi – visto que o retorno é pela rua XV de Novembro. Além disso, o ponto de táxi será deslocado para a Rua Conselheiro Laurindo, na quadra entre as ruas XV e a Marechal Deodoro

Mudança preocupa moradores

Nas redes sociais, entretanto, alguns internautas questionaram a iniciativa, afirmando que o trânsito nas ruas ao redor, como a 13 de maio, ficaria ainda mais intenso. Além disso, outras pessoas afirmaram que a obstrução da rua vai, na verdade, dificultar o acesso ao teatro, principalmente em dias de chuva.

O estudante Vinícius Tomal frequenta o prédio histórico da UFPR e afirma que o acesso já é complicado na região. Ele exemplifica que, no cruzamento das Conselheiro Laurindo, Amintas e XV de Novembro, quando é necessário fazer um retorno, às vezes se torna uma tarefa complicada, uma vez que a Conselheiro Laurindo muda de sentido em três pontos diferentes – incluindo uma mão inglesa, que inverte os sentidos tradicionais.

Impacto seria “mínimo”

Novo calçadão de Curitiba será na frente do Teatro Guaíra. Foto: Divulgação / Ippuc

A coordenação do programa afirma que o modelo estava sendo testado deste o ano passado. A avalição é de que o impacto no trânsito seria “mínimo”, com desvio de apenas uma quadra.

Na semana passada, o prefeito Eduardo Pimentel participou de palestra no Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) e apresentou o projeto. “A população de Curitiba gosta e está voltando para a região. Lógico que existem desafios, mas a sociedade abraçou a ideia de revitalizar o Centro”, afirmou Pimentel na ocasião.

O pacote de incentivos do programa chega a R$ 133 milhões. Contabilizando um edital de subvenção de R$ 30 milhões, a revitalização de 40 quilômetros de calçadas e o enterramento da fiação por meio de uma parceria público-privada (PPP).

Além disso, o programa prevê implementação até 2050, com ações coordenadas curto, médio e longo prazo.