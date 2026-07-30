Falta de água afeta moradores de Curitiba, Campo Largo e interior do Paraná

Moradores de diversas regiões do Paraná enfrentam desabastecimento de água nesta quinta-feira (30). Segundo dados oficiais da Sanepar, as interrupções afetam municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), do Centro-Oeste, do Norte e dos Campos Gerais. Os motivos vão de manutenção e higienização de reservatórios até furto de fiação elétrica e desligamentos programados na rede de energia.
Região Metropolitana de Curitiba
Na Região Metropolitana de Curitiba, a interrupção no fornecimento afeta a área limite entre Curitiba e Campo Largo.
- Motivo: Impedimento operacional.
- Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 09h.
- Previsão de normalização: Manhã desta quinta-feira, 30 de julho.
Interior e demais regiões do Paraná
Nas demais regiões do estado, várias localidades enfrentam problemas no abastecimento ao longo de todo o dia:
1. Mandaguaçu (Norte do Estado)
- Localidades e bairros afetados: Distrito de Polinópolis.
- Motivo: Vandalismo e furto, que provocaram danos ao quadro elétrico e à entrada de energia do poço responsável pelo abastecimento da localidade.
- Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 08h.
- Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.
2. Campo Mourão (Centro-Oeste)
- Localidades e bairros afetados: Algumas regiões da cidade.
- Motivo: Serviços de higienização de reservatórios.
- Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 05h.
- Previsão de normalização: Tarde desta quinta-feira, 30 de julho.
3. Sengés (Campos Gerais)
- Localidades e bairros afetados: Município sede.
- Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.
- Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 08h.
- Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.
4. Marilândia do Sul (Norte do Estado)
- Localidades e bairros afetados: Bairros São José e Nova Amoreira.
- Motivo: Falta de energia elétrica na região.
- Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 10h30.
- Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.
5. Castro (Campos Gerais)
- Localidades e bairros afetados: Distrito de Tronco.
- Motivo: Falta de energia provocada por desligamento programado da concessionária de energia.
- Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 13h.
- Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.