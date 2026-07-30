Abastecimento

Falta de água afeta moradores de Curitiba, Campo Largo e interior do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/07/26 09h02
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Imagem mostra uma sequência de torneiras desligadas, sem água.
Moradores ficam sem água. Veja a lista abaixo. Foto: Depositphotos.

Moradores de diversas regiões do Paraná enfrentam desabastecimento de água nesta quinta-feira (30). Segundo dados oficiais da Sanepar, as interrupções afetam municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), do Centro-Oeste, do Norte e dos Campos Gerais. Os motivos vão de manutenção e higienização de reservatórios até furto de fiação elétrica e desligamentos programados na rede de energia.

Região Metropolitana de Curitiba

Na Região Metropolitana de Curitiba, a interrupção no fornecimento afeta a área limite entre Curitiba e Campo Largo.

  • Motivo: Impedimento operacional.
  • Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 09h.
  • Previsão de normalização: Manhã desta quinta-feira, 30 de julho.

Interior e demais regiões do Paraná

Nas demais regiões do estado, várias localidades enfrentam problemas no abastecimento ao longo de todo o dia:

1. Mandaguaçu (Norte do Estado)

  • Localidades e bairros afetados: Distrito de Polinópolis.
  • Motivo: Vandalismo e furto, que provocaram danos ao quadro elétrico e à entrada de energia do poço responsável pelo abastecimento da localidade.
  • Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 08h.
  • Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

2. Campo Mourão (Centro-Oeste)

  • Localidades e bairros afetados: Algumas regiões da cidade.
  • Motivo: Serviços de higienização de reservatórios.
  • Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 05h.
  • Previsão de normalização: Tarde desta quinta-feira, 30 de julho.

3. Sengés (Campos Gerais)

  • Localidades e bairros afetados: Município sede.
  • Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.
  • Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 08h.
  • Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

4. Marilândia do Sul (Norte do Estado)

  • Localidades e bairros afetados: Bairros São José e Nova Amoreira.
  • Motivo: Falta de energia elétrica na região.
  • Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 10h30.
  • Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

5. Castro (Campos Gerais)

  • Localidades e bairros afetados: Distrito de Tronco.
  • Motivo: Falta de energia provocada por desligamento programado da concessionária de energia.
  • Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 13h.
  • Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.
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