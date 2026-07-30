Falta de água afeta moradores de Curitiba, Campo Largo e interior do Paraná

Moradores de diversas regiões do Paraná enfrentam desabastecimento de água nesta quinta-feira (30). Segundo dados oficiais da Sanepar, as interrupções afetam municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), do Centro-Oeste, do Norte e dos Campos Gerais. Os motivos vão de manutenção e higienização de reservatórios até furto de fiação elétrica e desligamentos programados na rede de energia.

Região Metropolitana de Curitiba

Na Região Metropolitana de Curitiba, a interrupção no fornecimento afeta a área limite entre Curitiba e Campo Largo.

Motivo: Impedimento operacional.

Impedimento operacional. Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 09h.

Quarta-feira, 29 de julho, às 09h. Previsão de normalização: Manhã desta quinta-feira, 30 de julho.

Interior e demais regiões do Paraná

Nas demais regiões do estado, várias localidades enfrentam problemas no abastecimento ao longo de todo o dia:

1. Mandaguaçu (Norte do Estado)

Localidades e bairros afetados: Distrito de Polinópolis.

Distrito de Polinópolis. Motivo: Vandalismo e furto, que provocaram danos ao quadro elétrico e à entrada de energia do poço responsável pelo abastecimento da localidade.

Vandalismo e furto, que provocaram danos ao quadro elétrico e à entrada de energia do poço responsável pelo abastecimento da localidade. Início do serviço/parada: Quarta-feira, 29 de julho, às 08h.

Quarta-feira, 29 de julho, às 08h. Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

2. Campo Mourão (Centro-Oeste)

Localidades e bairros afetados: Algumas regiões da cidade.

Algumas regiões da cidade. Motivo: Serviços de higienização de reservatórios.

Serviços de higienização de reservatórios. Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 05h.

Quinta-feira, 30 de julho, às 05h. Previsão de normalização: Tarde desta quinta-feira, 30 de julho.

3. Sengés (Campos Gerais)

Localidades e bairros afetados: Município sede.

Município sede. Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.

Obras e manutenção em reservatórios. Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 08h.

Quinta-feira, 30 de julho, às 08h. Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

4. Marilândia do Sul (Norte do Estado)

Localidades e bairros afetados: Bairros São José e Nova Amoreira.

Bairros São José e Nova Amoreira. Motivo: Falta de energia elétrica na região.

Falta de energia elétrica na região. Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 10h30.

Quinta-feira, 30 de julho, às 10h30. Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.

5. Castro (Campos Gerais)

Localidades e bairros afetados: Distrito de Tronco.

Distrito de Tronco. Motivo: Falta de energia provocada por desligamento programado da concessionária de energia.

Falta de energia provocada por desligamento programado da concessionária de energia. Início do serviço/parada: Quinta-feira, 30 de julho, às 13h.

Quinta-feira, 30 de julho, às 13h. Previsão de normalização: Noite desta quinta-feira, 30 de julho.