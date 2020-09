O novo boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta quarta-feira (16), confirma mais 362 casos e sete novas mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus em Curitiba. Com a atualização dos dados oficiais da pandemia, aumentaram para 39.631 o total de infectados e para 1.156 os óbitos por covid-19. Os números se referem aos registros feitos na cidade desde o mês de março.

Conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da covid-19 que moravam em Curitiba, eram quatro mulheres e três homens, que tinham entre 39 e 92 anos de idade. Segundo a pasta, apenas um destes pacientes não tinha fatores de risco para complicações provocadas pela doença. Deste grupo, quatro pessoas faleceram nas últimas 48 horas e os três demais, entre os dias 9 e 14 de agosto.

Na capital paranaense há atualmente 4.644 pessoas em fase ativa e de transmissão da covid-19, número apenas cerca de 1.54% menor do que o divulgado no dia anterior. Entre os infectados, 33.831 pacientes, aproximadamente 85.36% do total, já superaram a doença e estão recuperados. Além deles, outros 630 casos suspeitos de infecção são investigados e monitorados pelas autoridades de saúde do município.

Ocupação nas UTIs

Em Curitiba, 87% dos 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta quarta-feira (16), segundo a prefeitura da cidade. Na capital, ainda segundo a administração municipal, há 47 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com coronavírus ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

