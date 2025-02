Curitiba pode vetar homenagem a entidades com membros sem ficha limpa

Curitiba pode barrar a concessão da Declaração de Utilidade Pública Municipal para entidades sem fins lucrativos cujos membros tenham pendências que comprometam sua idoneidade. O vereador Eder Borges (PL) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para impedir que organizações com integrantes sem ficha limpa recebam esse documento. A proposta aguarda para iniciar seu trâmite nas comissões permanentes.

O projeto de lei estabelece que associações, institutos, fundações e outras entidades deverão comprovar a idoneidade de seus membros por meio de certidões emitidas por órgãos públicos. Essa documentação atestará a regularidade dos representantes para atuar em entidades que recebem recursos públicos.

+ Leia mais: Prédio gigante em Curitiba vai virar centro administrativo de serviços estaduais

Eder Borges sugere que as certidões exigidas sejam obtidas em canais oficiais, como gov.br, Polícia Civil, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Tribunal de Contas da União (TCU) e Polícia Federal. Segundo o artigo 3º da proposta, os documentos precisam ter validade mínima de 30 dias e abranger os últimos oito anos de residência e domicílio dos membros da organização.

Transparência e fiscalização no uso de recursos públicos

Na justificativa do projeto, o vereador destaca que a Utilidade Pública Municipal reconhece entidades sem fins lucrativos que prestam serviços relevantes à sociedade. Emitido pela CMC, o documento serve como um atestado de bons antecedentes, facilitando a realização de convênios com o poder público.

A concessão do título é regulamentada pela lei complementar municipal 117/2020, que coloca como condições a prestação de serviços de interesse da população, a sede na cidade, a documentação em dia e a apresentação de relatório de atividades.

+ Veja também: Tarifa Zero pra desempregados em Curitiba: tire suas dúvidas



“Para garantir que o dinheiro público seja destinado a entidades comprometidas com o interesse coletivo, é fundamental que seus representantes tenham idoneidade comprovada. Esse projeto busca fortalecer a transparência e a fiscalização dos recursos públicos”, argumenta Eder Borges. Se aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Executivo, a nova lei entrará em vigor imediatamente após sua publicação no Diário Oficial do Município.