Curitiba pode ganhar feira mensal focada na gastronomia latino-americana

A criação de um evento mensal dedicado à gastronomia latino-americana avançou na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Assinado pelos vereadores Camilla Gonda (PSB) e Sidnei Toaldo (PRD), o projeto de lei foi aprovado em primeiro turno unânime, com 21 votos favoráveis, durante a sessão desta quarta-feira (04/02).

Os objetivos da Feira Gastronômica Latino-Americana são promover a diversidade gastronômica, fomentar a economia local, incentivar o turismo e fortalecer o intercâmbio cultural. A iniciativa delega à Prefeitura de Curitiba a responsabilidade de organizar, em espaço adequado, a realização da atividade.

Conforme o projeto, caberia ao Executivo definir a data do evento mensal, a programação e os critérios para a seleção dos feirantes, comerciantes e prestadores de serviços locais. Além da exposição e da comercialização de pratos típicos, a ideia é que a feira reúna apresentações culturais, oficinas, workshops, palestras, atividades educativas e outras ações referentes às tradições latino-americanas (005.00257.2025).

A iniciativa recebeu duas emendas, ambas de autoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Uma delas, aceita com 20 votos positivos, removeu do texto-base o artigo 7º, que destinava ao Poder Executivo a regulamentação da lei (033.00032.2025). A outra, com 19 votos “sim” e 1 abstenção, ajustou a redação do artigo 6º, retirando o caráter autorizativo referente à realização de parcerias com a iniciativa privada para garantir a realização da feira (034.00061.2025).

A proposta de lei depende da confirmação em segundo turno durante a sessão da próxima segunda-feira (09/02). Caso aprovada, a proposta segue, na sequência, para a análise do prefeito Eduardo Pimentel. Se sancionada, a lei começa a valer 60 dias depois da publicação legal.

Impactos da Feira Latino-Americana de Gastronomia

Camilla Gonda destacou o “impacto direto” da criação da feira para a promoção da economia solidária e do turismo locais. “Ao criarmos a Feira Latino-Americana de Gastronomia, estamos transformando Curitiba em um polo de intercâmbio cultural e desenvolvimento econômico. A cultura e a gastronomia se unem para criar oportunidades de trabalho, empoderar empreendedores locais, incluir economicamente e fortalecer nossa identidade latino-americana”, declarou a vereadora.

Gonda reforçou que a proposta dá continuidade ao projeto do Dia da Gastronomia Latino-Americana. Celebrada anualmente em 12 de agosto, por meio da lei municipal 16.612/2025, a data foi proposta por Gonda e por Sidnei Toaldo. Ainda no debate em Plenário, o coautor da Feira Gastronômica Latino-Americana mencionou os benefícios do evento para a economia local. Em sua avaliação, a iniciativa vai além do entretenimento, fortalecendo o papel de Curitiba como uma cidade inclusiva e acolhedora, “aberta ao diálogo entre povos irmãos”. “A proposta visa buscar a integração de povos latino-americanos”, acrescentou.

O projeto de lei também recebeu apoio dos vereadores Angelo Vanhoni (PT), João da 5 Irmãos (MDB), Marcos Vieira (PDT), Nori Seto (PP), Professora Angela (PSOL), Rafaela Lupion (PSD) e Vanda de Assis (PT).

A votação foi acompanhada pelo agente cultural Crizanto Mendes, representante da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), e pela feirante chilena Ximena Leon De La Barra, idealizadora e coordenadora do evento. A Câmara de Curitiba também recebeu os seguintes feirantes, de diferentes países latino-americanos: Pedro Escobar (Argentina), Bernardo Fernandes Gomez (Bolívia), Jeczy Saes (Chile), Yesenia Morales (Equador), Rosario Garcia Burgo (Peru), Angela Lopes (Venezuela) e Gregory Lopes (Venezuela).