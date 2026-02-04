Ex-BBB mostra enxurrada em rua do Centro de Curitiba e viraliza nas redes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ator e ex-participante do Big Brother Brasil, Kaysar Dadour, viralizou ao publicar um vídeo das chuvas intensas que atingiram Curitiba nesta terça-feira (3/2). No vídeo, que soma mais de 1,5 milhões de visualizações, o influenciador contou que estava em uma barbearia no momento da enxurrada.

O local da gravação fica na Rua Fernando Moreira, conhecida pelas árvores do tipo chorão, na esquina com a Rua Saldanha Marinho (veja abaixo). O trecho acompanha o leito do Córrego do Bigorrilho, que costuma transbordar em episódios de chuva forte.

O ponto já é conhecido por alagamentos. Quando o córrego transborda, a água invade a via e impede a circulação, inclusive de ônibus biarticulados e linhas alimentadoras.

A cena foi provocada por uma tempestade de verão que acumulou mais de 50 milímetros em partes da cidade. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Pimentel informou que o volume chegou a 55 milímetros em apenas três horas, o equivalente a cerca de um terço da média de chuva prevista para todo o mês de fevereiro.

Choveu 55 mm em apenas 3 horas.

O equivalente a um terço da chuva prevista para todo o mês.



Nossas equipes seguem incansáveis nas ruas, acompanhando cada ocorrência e atendendo a população.

Até o momento, sem registro de desabrigados pela Defesa Civil.



Em caso de risco:

📞 199… pic.twitter.com/uqqT4G1RPI — Eduardo Pimentel (@_epimentel) February 4, 2026

Em outras regiões, a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no bairro Jardim das Américas registrou 43 milímetros. Já as estações da prefeitura apontaram acumulados ainda mais elevados em alguns bairros, como Bairro Novo (84,4 mm), Pinheirinho (53 mm), Centro (49,8 mm), CIC (49,2 mm) e Boa Vista (48 mm).

Chuva forte continua

A Defesa Civil do Paraná emitiu, na manhã desta quarta-feira (4/2), um alerta moderado para risco de chuvas fortes em Curitiba e na Região Metropolitana. O aviso também abrange o entorno de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas para chuvas intensas no estado. As regiões Leste, Norte e Noroeste estão entre as áreas com maior risco para novos temporais ao longo do dia.