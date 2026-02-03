Chuva forte em Curitiba acumula 71 mm em poucas horas e causa alagamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma chuva atinge Curitiba desde a tarde desta terça-feira (03/02), ficando mais forte em algumas regiões no início desta noite. O volume chama atenção: a estação meteorológica no Bairro Novo registrou o acumulado de 71 milímetros (mm) até às 18h50. (Confira fotos e vídeos no fim do texto)

A precipitação intensa também provocou rápidos acumulados. Em apenas 15 minutos, às 18h45, a estação do Jardim das Américas somou 26,6 mm de chuva.

De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao todo, a estação meteorológica no Jardim das Américas acumulou 42,8 mm de chuva até às 19 horas.

Acumulado de chuva em Curitiba

Outros volumes intensos foram apontados pelas estações da prefeitura e Simepar nos seguintes bairros:

Boa Vista: 43,8 mm até 19h10

Boqueirão: 40,8 mm até 18h50

Cajuru: 40 mm até 19h10

CIC: 46,6 mm até 18h50

Alto da XV: 33,6 mm até 19h10

Centro: 42,8 mm até 19h20

Caximba: 23,4 mm até 19h10

Pinheirinho: 47 mm até 19h

Portão: 41,2 mm até 19h

Santa Felicidade: 35 mm até 19h20

Tatuquara: 30,6 mm até 19h10

Vídeos e fotos de alagamentos em bairros de Curitiba

Moradores e motoristas relatam pontos de alagamentos em bairros como Centro, Xaxim, Jardim das Américas e Bacacheri.

Alameda Dr Carlos de Carvalho com Rua Des. Ermelino de Leão. Foto: Colaboração Rua Des. Ermelino de Leão. Foto: Colaboração

Um vídeo também mostra a Avenida Vicente Machado, no Centro de Curitiba, alagada. Veja:

Vídeo: Colaboração

O acumulado de água também fez com que o canal Henry Ford, entre os bairros Fanny e Lindoia, transbordasse. Assista:

Vídeo: Lizandro Jacóbsen

A Defesa Civil de Curitiba ainda não divulgou informações oficiais sobre ocorrências de pontos de alagamento ou outros problemas decorrentes da precipitação na cidade.