Chuva forte em Curitiba acumula 71 mm em poucas horas e causa alagamentos

Uma chuva atinge Curitiba desde a tarde desta terça-feira (03/02), ficando mais forte em algumas regiões no início desta noite. O volume chama atenção: a estação meteorológica no Bairro Novo registrou o acumulado de 71 milímetros (mm) até às 18h50. (Confira fotos e vídeos no fim do texto)
A precipitação intensa também provocou rápidos acumulados. Em apenas 15 minutos, às 18h45, a estação do Jardim das Américas somou 26,6 mm de chuva.
De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao todo, a estação meteorológica no Jardim das Américas acumulou 42,8 mm de chuva até às 19 horas.
Acumulado de chuva em Curitiba
Outros volumes intensos foram apontados pelas estações da prefeitura e Simepar nos seguintes bairros:
- Boa Vista: 43,8 mm até 19h10
- Boqueirão: 40,8 mm até 18h50
- Cajuru: 40 mm até 19h10
- CIC: 46,6 mm até 18h50
- Alto da XV: 33,6 mm até 19h10
- Centro: 42,8 mm até 19h20
- Caximba: 23,4 mm até 19h10
- Pinheirinho: 47 mm até 19h
- Portão: 41,2 mm até 19h
- Santa Felicidade: 35 mm até 19h20
- Tatuquara: 30,6 mm até 19h10
Vídeos e fotos de alagamentos em bairros de Curitiba
Moradores e motoristas relatam pontos de alagamentos em bairros como Centro, Xaxim, Jardim das Américas e Bacacheri.
Um vídeo também mostra a Avenida Vicente Machado, no Centro de Curitiba, alagada. Veja:
O acumulado de água também fez com que o canal Henry Ford, entre os bairros Fanny e Lindoia, transbordasse. Assista:
A Defesa Civil de Curitiba ainda não divulgou informações oficiais sobre ocorrências de pontos de alagamento ou outros problemas decorrentes da precipitação na cidade.