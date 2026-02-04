Colombo celebra 136 anos com abertura da 59ª Festa da Uva nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 59ª Festa da Uva de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, será inaugurada nesta quinta-feira (5/2) às 18h30, no Parque Municipal da Uva. O evento, que marca os 136 anos da cidade, se estenderá até domingo (8/2), oferecendo uma programação diversificada que inclui shows nacionais e locais, gastronomia típica italiana e atividades culturais.

A festa começará com uma missa tradicional, seguida pela cerimônia de comemoração do aniversário da cidade. Entre as atrações musicais confirmadas estão Ana Castela, Pedro Sampaio, Luan Santana e outros artistas populares que se apresentarão no palco principal ao longo dos quatro dias de evento.

Atrações e impacto econômico

Além dos shows, os visitantes poderão desfrutar de danças típicas, feira do agronegócio, mostra de animais, artesanato e exposição de hortaliças. A gastronomia será um destaque, com pratos tradicionais italianos como risoto, frango, polenta e macarrão, acompanhados de vinho.

Thiago Bonagura, secretário de Curitiba para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, ressalta a importância do evento para a economia local: “A Festa da Uva fomenta a economia e o turismo na região, trazendo benefícios a produtores, comerciantes e moradores. Colombo tem papel de destaque na Região Metropolitana, figurando entre os principais polos de desenvolvimento e geração de emprego.”

A entrada será gratuita na quinta-feira (5/2). Nos demais dias, os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos online. O Parque Municipal da Uva está localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771, em Colombo.