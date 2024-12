Curitiba pode enfrentar tempestade com granizo no Réveillon

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para a nossa cidade no último dia do ano. A previsão indica que o mau tempo pode começar já ao meio-dia e se estender até as 23h do dia 31 de dezembro.

Há risco de chuvas intensas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos pode chegar a 40 e 60 km/h, com possibilidade de granizo.

Riscos e precauções

Embora o INMET classifique o alerta como de “perigo potencial”, é importante ficar atento aos possíveis transtornos, como risco de quedas de galhos e árvores, possibilidade de alagamentos em áreas mais vulneráveis e chance de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Dicas de segurança:

– Evite se abrigar embaixo de árvores durante a tempestade

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda

– Mantenha aparelhos eletrônicos desconectados das tomadas

Planejamento do Réveillon

Para quem planeja comemorar a virada do ano ao ar livre, é recomendável ter um “plano B” em local coberto. Acompanhe as atualizações meteorológicas ao longo do dia para ajustar seus planos conforme necessário.

Contatos úteis:

Em caso de emergência, entre em contato com:

– Defesa Civil: 199

– Corpo de Bombeiros: 193

Fique ligado nas nossas redes sociais para atualizações em tempo real sobre as condições meteorológicas em Curitiba. Vamos torcer para que 2025 comece com o pé direito e sem maiores transtornos climáticos!