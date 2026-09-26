Curitiba tem 30 pedidos de melhorias para praças em 14 bairros

Os vereadores de Curitiba encaminharam 30 requerimentos à Prefeitura com pedidos de manutenção de praças em 14 bairros da capital. As solicitações variam de manutenção geral, com limpeza e manejo de vegetação, a demandas de segurança e melhoria da iluminação.

Os pedidos, em geral, vêm diretamente da população, que os leva até os gabinetes dos parlamentares. Os vereadores, então, encaminham as demandas para a pauta da Câmara Municipal.

Propostas para as praças

A vereadora Tathiana Guzella (PL) solicitou manutenção geral da Praça Professor Hyperides Zanello, no bairro Bigorrilho. O pedido busca garantir que o local permaneça em condições adequadas para o uso da população, evitando o abandono e a ocorrência de práticas criminosas.

Já o vereador Leônidas Dias (Pode) informa que a Praça Julius Forrer, no Barreirinha, foi revitalizada e agora possui uma das maiores canchas de futebol sintético do Paraná. Apesar disso, os refletores estariam posicionados de forma incorreta e com algumas lâmpadas queimadas, o que dificulta a prática de esportes à noite, horário de grande movimento.

Na Praça dos Abraços, no Cajuru, o parlamentar Renan Ceschin (Pode) solicita a presença regular da Guarda Municipal. O objetivo é reforçar o policiamento na área, atendendo à preocupação dos frequentadores diante de ocorrências que geram insegurança à comunidade.

No Capão Raso, os frequentadores da Praça Primo Favretto são incomodados pelo som alto. A solução protocolada por Tico Kuzma (PSD) seria a instalação de uma placa com o aviso “Proibido Som Alto”, para que as famílias possam voltar a aproveitar momentos de lazer no local.

Os moradores da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) pedem a modernização do campo de esportes da Praça Vale Verde. O vereador Nori Seto (PP) explica que, em dias de chuva, o espaço se transforma em um “lamaçal” devido à mistura de areia, terra e grama. A solução, argumenta o parlamentar, seria a instalação de grama sintética, que conta com sistema de drenagem e permite a prática esportiva mesmo após as chuvas.