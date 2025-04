Curitiba oferece 5.200 vagas para castração gratuita de cães e gatos

Já estão abertos os agendamentos para os mutirões de castração gratuita de cães e gatos que a Prefeitura de Curitiba promove em abril. A Rede de Proteção Animal oferece 5.200 vagas e as cirurgias serão feitas nas regionais Portão/Fazendinha, Cajuru, Santa Felicidade, Boa Vista e Tatuquara.

Para conseguir o atendimento nos mutirões de castração, é preciso agendar pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos. O horário de atendimento em todos os mutirões será das 8h às 16h.

Também haverá castração pediátrica gratuita, que será feita no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (CMVC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Datas

O primeiro mutirão de castração será feito em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Monteiro Lobato, na Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano, 300, no bairro Tatuquara. As cirurgias serão feitas de 1º a 5 de abril. Este primeiro mutirão tem por objetivo castrar os animais da área de ocupação da Vila União Monteiro Lobato, onde a Rede de Proteção Animal já fez uma ação prévia de vacinação gratuita no dia 18 de março.

Nas mesmas datas, de 1º a 5 de abril, o castramóvel da Rede de Proteção Animal vai estar no Parque Atuba, na Rua Pintor Ricardo Krieger, 550, no Atuba.

Os moradores de Santa Felicidade vão poder levar seus pets para castrar de 8 a 11 de abril, na Capela São Francisco de Assis, na Rua Padre Victor Dewor, 509, no Jardim Gabineto.

Na Rua da Cidadania do Cajuru, o mutirão de castração será feito de 22 a 26 de abril. O endereço é Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru.

Entre os dias 23 a 30 de abril será a vez da Rua da Cidadania Portão/Fazendinha receber o castramóvel para as cirurgias gratuitas. O endereço da Regional é Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha.

Benefícios

De acordo com o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, o programa de castração pública da Prefeitura de Curitiba já promoveu mais de 163 mil cirurgias desde 2017. “A castração tem benefícios como a prevenção de doenças e tumores e ainda minimiza o abandono e a quantidade de animais nas ruas”, explica Evaristo.

Desde janeiro deste ano, a Rede de Proteção Animal já promoveu 26 eventos de castração que resultaram no atendimento a 8.367 pets (4.237 cães castrados e 4.130 gatos castrados até agora).

Castrações pediátricas

Para o mês de abril estão disponíveis 30 vagas para castração de filhotes. Estas vagas são exclusivas para cães resgatados por protetores independentes e os animais precisam ter entre 2 e 6 meses de idade, estarem com o esquema vacinal em dia e pesarem no mínimo 2 quilos.

Esse serviço é feito em parceria com o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (CMVC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e vai acontecer de 13 a 27 de março no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (Rua dos Funcionários, 1.540, no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná).

Procuração eletrônica

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal permite indicar quem será o acompanhante do animal no dia da cirurgia, se o responsável não puder comparecer.

Além da legislação, todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Animais sob os cuidados de protetores ficam com seus dados vinculados aos que os levam para castração, até que sejam devidamente transferidos ao novo responsável quando adotados.

Serviço

Mutirões de castração de cães e gatos

Regional Tatuquara

Local: Proximidades do Cras Monteiro Lobato (Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano, 300, Tatuquara)

Data: 1º a 5 de abril

Regional Boa Vista

Local: Parque Atuba (Rua Pintor Ricardo Krieger, 550, no Atuba)

Data: 1º a 5 de abril

Regional Santa Felicidade

Local: Capela São Francisco de Assis (Rua Padre Victor Dewor, 509, Jardim Gabineto)

Data: 8 a 11 de abril

Regional Cajuru

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru)

Data: 22 a 26 de abril

Regional Portão/Fazendinha

Local: Rua da Cidadania Portão/Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha)

Data: 23 a 30 de abril