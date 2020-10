Curitiba iniciou o mês de outubro com 1.299 mortes e 44.455 casos confirmados de novo coronavírus. Os números foram alcançados com o registro de oito novos óbitos e mais 382 moradores infectados, segundo informações do boletim epidemiológico municipal divulgado nesta quinta-feira (1º).

publicidade

LEIA MAIS – Recuperação rápida de Greca chama atenção, mas não é incomum na covid-19

De acordo com o informe, das oito novas vítimas, quatro eram homens e quatro mulheres, com idades entre 41 e 84. Deste grupo, seis falecimentos ocorreram nas últimas 48 horas e os dois demais, em outras datas, que não foram informadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Mas, segundo a SMS, todos os pacientes que não resistiram à doença tinham algum fator de risco para complicações pela covid-19.

LEIA AINDA – “Só por Deus” é explicação pra única cidade do Paraná sem coronavírus. Saiba qual

Potenciais transmissores da covid

Entre as pessoas que testaram positivo, 3.619 ainda estão na fase ativa e de transmissão do vírus Sars-Cov-2 – índice que era de 3.624 casos ativos no boletim anterior e que segue caindo nos últimos dias. Ainda segundo o novo informativo, 39.537 pacientes – que representam 88,93% dos contaminados com a covid-19 – já estão recuperados.

publicidade

Nas UTIs

Os 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), tem taxa de ocupação de 79% nesta quinta-feira (1º). Segundo a prefeitura, há hoje 71 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…