Curitiba inaugura nova sede do Centro de Referência Afro nesta quarta

A Prefeitura de Curitiba inaugura nesta quarta-feira (19/11) a nova sede do Centro de Referência Afro (Creafro) Enedina Alves Marques, localizada na Rua Paula Gomes, 325, no bairro São Francisco. A cerimônia está marcada para as 19h, véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

O Creafro oferece atendimento psicológico e jurídico gratuito para cidadãos pretos e pardos, acolhendo e orientando vítimas de discriminação racial. Além disso, o Centro promove atividades comunitárias como grupos de discussão, palestras, capacitações e eventos sobre cultura e identidade negra.

A nova sede está instalada em um casarão histórico construído na primeira metade do século 20, que foi restaurado e ampliado pela Prefeitura. O imóvel, tombado como Unidade de Interesse de Preservação (UIP), passou por obras de restauro iniciadas em novembro de 2023 para adequação às necessidades do Creafro.

No dia seguinte à inauguração, 20/11, o Creafro terá uma programação especial gratuita e aberta ao público. Às 14h, haverá uma aula de expressão corporal com Kennedy Pierri. Às 15h, Diorlei Santos ministrará uma aula de percussão. O dia será encerrado com um show do grupo de samba de terreiro Os Encantados, às 16h.

A nova sede do Creafro representa um avanço na Política de Promoção da Igualdade Étnico-Racial em Curitiba, oferecendo melhores condições de acolhimento e estrutura para ampliar o alcance das atividades do Centro.