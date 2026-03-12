Curitiba ganha nova UPA após carta da Tribuna e Consegs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felicidade será inaugurada nesta próxima sexta-feira (13/03) em Curitiba. O pedido antigo dos moradores da região foi atendido e vai desafogar o atendimento da região noroeste de Curitiba, que depende de unidades mais distantes.

A construção da nova UPA de Santa Felicidade foi um dos pedidos de saúde solicitados na Carta Curitiba do Futuro – uma iniciativa que envolveu a Tribuna do Paraná e Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) para melhorias em toda a cidade, em diferentes regiões de Curitiba. O documento foi entregue em mãos ao atual prefeito Eduardo Pimentel durante as eleições municipais de 2024.

Em entrevista para a Tribuna do Paraná, o presidente do Conseg Santa Felicidade João Parolin vê a conquista com bons olhos. “Nós temos a nossa Unidade de Saúde ali do lado do terminal e ajuda muito a nossa comunidade. Em casos mais graves ficamos no meio do caminho entre o Boa Vista e o Campo Comprido. Era necessário um grande deslocamento para nossos moradores. E para uma pessoa com necessidade de atendimento emergencial, a distância e o tempo são cruciais”, comemora.

João Parolin também cita outras melhorias que aconteceram na região nos últimos meses. “Nessa última gestão, estão trabalhando muito pelo nosso bairro e região, desde a duplicação do contorno, a pavimentação e agora a nossa tão sonhada UPA que vai sair do papel. Quero agradecer a vocês da Tribuna do Paraná por ter nos dado voz e apoio até aqui”.

A inauguração da UPA de Santa Felicidade vai contar com a presença do prefeito Eduardo Pimentel, do vereador Sidnei Toaldo e do secretário de estado da saúde Beto Preto. A nova unidade fica na Rua Via Vêneto, 1438.