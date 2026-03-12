Curitiba intensifica fiscalização contra venda de cabos furtados em terceira Fase

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta quinta-feira (12/3) a terceira fase da Ação Integrada Cabo Seguro (AICS) de 2026, fiscalizando quatro estabelecimentos que comercializam material reciclável nos bairros Rebouças, Atuba e Boa Vista. A operação visa combater a receptação de cabos e fios de cobre furtados na cidade, verificando a regularidade administrativa e ambiental dos locais.

Durante a ação, a Secretaria Municipal do Urbanismo aplicou quatro notificações por falta de alvará, enquanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente notificou quatro estabelecimentos por ausência de licença ambiental, concedendo prazo de 30 dias para regularização. A Copel solicitou que um dos locais regularize a entrada de serviço de energia.

Balanço da operação

Em 2026, a AICS fiscalizou 22 locais que comercializam sucatas e materiais reciclados em sete bairros de Curitiba. Nove suspeitos foram presos por diversos crimes, incluindo furto de energia, tráfico e porte de entorpecentes, receptação de cabos e furto de motocicleta. A Secretaria do Meio Ambiente aplicou 16 notificações por falta de licenciamento ambiental, enquanto a de Urbanismo interditou quatro estabelecimentos e emitiu 17 notificações por falta de alvará. Mais de 60 quilos de cabos foram apreendidos durante as operações.