Bairros de Curitiba têm o abastecimento de água afetado nesta quarta-feira (31), por um problema de automação no sistema da Sanepar. A falha pode deixar sem água os bairros Ahú, Atuba, Abranches, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Cachoeira, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê.

Segundo a empresa, a manutenção está prevista para ser concluída às 13h e a normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, até as 16h desta quarta-feira. A orientação é para que os moradores façam uso racional da água.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

