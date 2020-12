Em apenas cinco dias de fiscalizações, 20 estabelecimentos de Curitiba foram interditados por equipes da Aifu Covid-19, Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal, que integram uma força tarefa mantida pela prefeitura da capital e o governo do Paraná, para combater aglomerações e a disseminação do novo coronavírus.

Entre a última quarta-feira (2) e a noite deste domingo (6), foram feitas 138 fiscalizações e inspeções em bares, restaurantes, casas noturnas, supermercados, lojas e outros estabelecimentos de diferentes bairros da cidade. No domingo (6), uma churrascaria de Curitiba, localizada no Jardim das Américas, foi fechada.

Nas abordagens da Aifu Covid-19, 78 estabelecimentos foram vistoriados e 19 estabelecimentos foram interditados por não atenderem aos decretos municipais nº 1640 e 1600 que restringem atividades e serviços durante a bandeira laranja de risco médio da pandemia e/ou à Resolução 1/2020, que determina regras obrigatórias para o funcionamento, como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento de 1,5 metro, entre outras medidas preventivas.

Nos últimos dias, de acordo com a prefeitura, também foram expedidas duas notificações também por falta de adequação à resolução 01/2020 e duas notificações por comércio irregular. Outros 54 estabelecimentos que haviam sido denunciados pela população estavam fechados no momento em que os fiscais realizaram a ação.

Domingo

No domingo (6), uma churrascaria de Curitiba, localizada no Jardim das Américas e que estava atendendo os clientes presencialmente foi interditada por descumprir o decreto 1640 e/ou Resolução 1/2020. Segundo o decreto, a autorização para as atividades de restaurantes e lanchonetes aos domingos é restrita ao atendimento por delivery até as 22h ou na modalidade drive-thru.

Nesta data, 31 vistorias foram feitas em lojas de departamento, bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebida, centro de eventos e danceterias dos bairros Uberaba, Prado Velho, Bigorrilho, Orleans, Santa Cândida e CIC. As equipes também estiveram em comércios nos bairros Tingui, Centro Cívico, Seminário, Butiatuvinha, Portão, Vila Isabel, Xaxim,Capão da Imbuia,Cabral e Boqueirão. Outros 28 estabelecimentos que haviam sido denunciados pela população estavam fechados no momento em que os fiscais realizaram a ação.

Festa clandestina

Nas incursões do sábado (5) foram interditados um bar e uma casa noturna no Rebouças, um bar com lanchonete no Água Verde, um restaurante e um bar no Bigorrilho, um bar com lanchonete no Centro e uma tabacaria no Boqueirão. Entre os locais interditados, um restaurante no Bigorrilho foi notificado por comércio irregular.

Na sexta-feira (4) os estabelecimentos interditados foram um bar e lanchonete na Vila Izabel, um bar e restaurante no Água Verde, um restaurante e churrascaria no Portão, duas casas noturnas no Centro e Bom Retiro e um restaurante no Uberaba. Entre os locais interditados, uma casa noturna no Bom Retiro foi notificada por comércio irregular.

Ainda na noite de sexta, a Guarda Municipal encerrou uma festa clandestina com 122 participantes, em um salão de festas comercial localizado na Avenida Marechal Floriano, na Vila Hauer. A ocorrência partiu de uma denúncia feita pela população pelo telefone. Constatada situação de aglomeração e falta de uso de máscara pelos participantes, a festa foi interrompida com base no decreto municipal 1640.

Vigilância Sanitária

Restaurantes, lanchonetes, shoppings, galerias, farmácias, supermercados e lojas de Curitiba – principalmente as de departamento – têm sido inspecionadas pela Vigilância Sanitária e Guarda Municipal.

Entre sexta-feira (4) e o domingo (6), a Vigilância Sanitária vistoriou 60 estabelecimentos. Uma cancha de esportes foi interditada no Capão Raso por ter aglomeração, pessoas sem máscara, e estar em desacordo com o decreto que suspende o funcionamento de espaços de atividades esportivas coletivas localizados em praças e em espaços públicos ou privados.

Nestas datas também foram expedidas cinco infrações em supermercado (Boqueirão), farmácia (CIC), salão de beleza (Centro), shopping Center (Portão) e cancha de esportes (Capão Raso).