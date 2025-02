Curitiba em novo alerta de tempestade; Atenção!

Curitiba, Litoral e parte do Paraná estão em alerta amarelo de tempestade para esta segunda-feira (17). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo de tempestade prevê chuva de até 30 milímetros por hora e ventos de 60 km/h.

De acordo com esse comunicado, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h), com chance de queda de granizo. Ainda pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta do Inmet é válido até às 10 horas de terça-feira (18).

Esse aviso também foi repassado pela Comunicação da prefeitura de Curitiba, reforçando o perigo. Os canais de atendimento para emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil),153 (Guarda Municipal),156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e

193 (Corpo de Bombeiros).

Calor em Curitiba até quando?

Um novo sistema frontal atuará na altura do Rio Grande do Sul e virá ao Paraná. Ainda nesta segunda, entre a tarde e a noite, o avanço da frente fria pelo oceano Atlântico favorecerá o levantamento do ar quente e úmido, resultando em chuvas em todas as regiões do estado.

Há ainda possibilidade de fortes tempestades, especialmente nas faixas centro-sul, incluindo o litoral sul, e oeste do Paraná. Além disso, destacam-se os elevados valores de temperatura máxima, que podem ultrapassar os 35°C em grande parte do território paranaense.