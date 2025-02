Boleto do IPTU 2025 de Curitiba começa a ser entregue; Como pagar com desconto?

Os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 começam a ser entregues pelos Correios a partir da desta segunda-feira (17). A emissão da guia para pagamento também já está disponível pelo Curitiba App, pelo site da Prefeitura e pela página da secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento. A previsão de receitas com IPTU neste ano é de R$ 1,55 bilhão.

O vencimento é em 20 de março, tanto para pagamento à vista, com 10% de desconto, quanto para a primeira parcela, no caso de quem optar por parcelar. O IPTU pode ser parcelado em até dez vezes sem juros, de março a dezembro, sempre com vencimento dia 20, sem desconto. Se a data cair em um fim de semana ou feriado, o imposto poderá ser pago até o próximo dia útil subsequente.

Como nos anos anteriores, o contribuinte receberá em casa o documento para pagamento à vista e da primeira parcela. As demais parcelas devem ser emitidas no site da Prefeitura ou pelo Curitiba App.

“As cartas começam a ser entregues no dia 17 com a previsão de conclusão dos trabalhos para o início de março. Então, o contribuinte terá prazo suficiente para executar, caso não receba pelos correios, a emissão pela internet, no site da prefeitura ou pelo Curitiba App”, explicou o diretor de rendas imobiliárias da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, Sergio Luiz Primo.

Pela internet é possível gerar o documento de arrecadação municipal (DAM) de um mês ou de todas as parcelas de uma só vez. Para isso, é necessário informar a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além do CPF ou CNPJ.

Como pagar o IPTU 2025 Curitiba?

O DAM pode ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também é possível pagar pelo PIX, cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático.

Os bancos conveniados para pagamento do IPTU 2025 são Caixa Econômica Federal; Bradesco; Banco do Brasil; Santander; Itaú/Unibanco; Sicredi; Sicoob; Mercantil e Ailos.

Para quem optar pelo débito automático, a primeira parcela será debitada no dia 28 de março, e as demais todo dia 20. Basta fazer a solicitação diretamente a seu banco, nos canais de atendimento disponibilizados, 30 dias antes do vencimento da parcela (esse é o prazo que os bancos pedem para realizar seus cadastros). O contribuinte pode fazer essa solicitação mesmo após pagar a(s) primeira(s) parcela(s).

Quem não tem acesso à internet pode emitir as guias no atendimento presencial (com ou sem agendamento) nos núcleos da Finanças nas Ruas da Cidadania ou na sede da Prefeitura. Se quiser ser atendido com hora marcada, o contribuinte deve realizar agendamento prévio no Agenda Online.

Boleto do IPTU 2025 começa a ser distribuído. Curitiba, Arquivo. FOTO: Isabella Mayer/SECOM

Correção pela inflação

A maioria dos imóveis terá correção apenas pela inflação acumulada – de 4,87%, referente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Imóveis cujo IPTU ainda está defasado, que representam apenas 7% do total de 980.071 unidades tributáveis, e que ainda não completaram a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que se iniciou em 2023, terão correção que segue a mesma lógica aplicada nos anos anteriores.

O IPTU é a segunda maior fonte de arrecadação do município, atrás apenas do ISS. O recurso do IPTU se transforma em benfeitorias para a população, como obras, investimentos, ampliação de serviços de saúde, educação e segurança.