Curitiba em alerta laranja para chuvas intensas; Veja a previsão do tempo completa

Olho no céu!

Dois alertas de chuva estão vigentes para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná para sexta-feira (07). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe o perigo do acumulado de chuva com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta laranja para Curitiba é válido até às 23h59 e aponta o risco de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. No mapa do Inmet, percebe-se que a capital e o litoral estão na mira da forte chuva.

Alerta amarelo

O outro alerta é de cor amarela que vai ser ativo até às 10 horas de sábado (08). De acordo com esse comunicado, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h), e queda de granizo. Ainda pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil sempre reforça que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda. Ainda evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo Curitiba

Segundo o Simepar, a chuva em Curitiba pode alcançar 12 milímetros nesta sexta-feira (07). A temperatura fica entre os 19 e 25ºC. O final de semana em Curitiba promete ser de muito calor e menos chuva, com acumulado entre sábado e domingo de 3 mm e temperatura entre os 17 e 27ºC.