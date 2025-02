Viatura com preso capota a grande Curitiba e PMs ficam feridos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O capotamento de uma viatura da Polícia Militar em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, deixou dois policiais feridos, no fim da madrugada desta sexta-feira (07). O acidente envolveu ainda um outro veículo, onde ninguém ficou ferido.

O acidente entre o carro e a viatura ocorreu no cruzamento entre a Rua Padre João da Veiga Coutinho com a Avenida das Américas, no bairro Cidade Jardim.

A viatura transportava um preso, que não se feriu no acidente. Os policiais foram encaminhados para o Cajuru com ferimentos.