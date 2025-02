Incêndio em bairro de Curitiba foi criminoso? Fogo é controlado pelos Bombeiros

Um incêndio na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (07). O fogo atingiu duas casas mistas, de madeira e alvenaria, e existe a suspeita que a ação pode ter sido criminosa. Não há informação oficial sobre feridos.

O local da ocorrência é na Rua Estrela do Sul, e equipes com viaturas do CIC e do Portão estão no local . O fogo foi controlado e os militares seguem fazendo o rescaldo para verificar qualquer tipo de pendência no caso.

Fogo pode ter sido provocado

De acordo com a tenente Priscylla do Corpo de Bombeiros, não se sabe ao certo o motivo do fogo, mas pode ter sido provocado por alguém. “Não sabemos o foco, pode ser sido criminoso. A Polícia Civil vai investigar, É um terreno com duas casas que são metade de madeira e alvenaria. São muitas residências ao lado da outra”, disse a tenente.

No começo de janeiro, um incêndio de grandes proporções destruiu sete casas de madeira em Curitiba. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas três cachorros morreram em meio às chamas.