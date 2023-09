Curitiba e RMC ficam sem água nesta quinta-feira; veja os bairros afetados

Um vazamento na rede de distribuição da Sanepar em Curitiba afeta o abastecimento em regiões da capital, podendo provocar falta de água ou oscilação da pressão, nesta quinta-feira (14). O problema impacta moradores dos bairros Bacacheri, Santa Cândida e Tingui.

LEIA MAIS – Greca atualiza obras no Trevo do Atuba na Linha Verde e garante: fica pronto em 2024

Equipes da empresa trabalham no conserto, que deve ser concluído até as 15h desta quinta-feira. A previsão é de normalização no abastecimento de água nestes bairros até as 21h, de forma gradativa.

VIU ESSA? Curitiba teve rajadas de vento maiores de 50 km/h e queda de árvores durante temporal; Saiba se vem mais chuva

Em bairros da RMC

Já na Região Metropolitana de Curitiba, em Araucária, a manutenção emergencial na rede de distribuição também pode causar falta de água e baixa pressão, nesta quinta. Na cidade, são afetados os seguintes bairros: Capela Velha, Thomaz Coelho, Barigui, Jardim Israelense, São Miguel e Sabiá.

A Sanepar informa que técnicos trabalham no conserto, que deve ser concluído até as 12h30. A previsão é de normalização no abastecimento até o fim da noite desta quinta-feira, de forma gradativa.

Para não faltar água

Em situações como esta, a orientação da Sanepar aos consumidores é a de priorizar a água tratada para higiene e alimentação. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água. A companhia lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento

Para obter informações, reclamar ou fazer alguma solicitação, procure o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, que é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba